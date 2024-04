Što naša bivša misica radi u stožeru Domovinskog pokreta? I 24 godine nakon velikog uspjeha na svjetskom izboru ljepote, pravi je mamac za poglede!

Bivša misica Ivančica Pahor iza sebe i ima zavidnu manekensku karijeru, a sada se pridružila Domovinskom pokretu.

Bivša misica i manekenka Ivančica Pahor izbornu noć provodi u stožeru Domovinskog pokreta i partnera, gdje se istaknula u elegantnoj crnoj haljini sa srebrnim remenom.

Pahor je bila je druga na listi Domovinskog pokreta u trećoj izbornoj jedinici, gdje se nisu proslavili s rezultatima, pa bivša misica ipak neće u Sabor.

Podsjetimo, Ivančica je 2000. godine okrunjena titulom Miss turizma Hrvatske, a ostvarila je i značajan uspjeh na svjetskom izboru, gdje je odabrana kao prva pratilja.

Pogledaji ovo Celebrity Ovu okrunjenu domaću ljepoticu baš rijetko viđamo u javnosti, no ovog vikenda uhvaćena je na špici gdje se nečime istaknula!

Izgradila je i uspješnu manekensku karijeru te je nosila revije naših najpoznatijih dizajnera, a nakon što se povukla iz javnosti, diplomirala je povijest umjetnosti, pa se posvetila slikanju, dizajniranju odjeće i izradi nakita.

"Moja ljubav prema nakitu je zapravo oduvijek, kad sam bila mlada djevojčica uvijek sam isprobavala nakit koji su nosile moja majka i baka. To su bili razni broševi, ogrlice, narukvice, a isto tako uvijek su me fascinirali povijesni filmovi i uvijek sam se divila nakitu koji su nosile žene u drevnom Egiptu i staroj Grčkoj", ispričala je u IN Magazinu.

U posao je uključila cijelu obitelj.

"Mama koja je u proizvodnji, brat koji je uvijek na terenu i prati cijeli proces prodaje, a odnedavno tu je i moja kćer koja sudjeluje sa svojim dizajnom i idejama", otkrila je Ivančica.

Bivša misica je samohrana majka kćeri Une, a svoj ljubavni život uspješno skriva od javnosti i ne zna se je li u vezi.

