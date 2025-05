Naša bivša misica podržala kandidata koji se baš i nije proslavio prvim rezultatima!

Ivančica Pahor podržala je Tomislava Jonjića na lokalnim izborima u jednom zagrebačkom kafiću.

U zagrebačkom kafiću Book, u izbornom stožeru Tomislava Jonjića, pojavila se i bivša Miss turizma Ivančica Pahor, poduzetnica i dizajnerica nakita, kako bi pružila podršku Jonjiću na lokalnim izborima.

Pahor je pozirala fotografima u stožeru, a zanimljivo je da se i sama prošle godine okušala u politici, kada je na parlamentarnim izborima bila druga na listi Domovinskog pokreta u trećoj izbornoj jedinici, no nije uspjela ući u sabor.

Ivančica Pahor Foto: Marko Prpic/Josip Mikacic/Pixsell

Podsjetimo, Ivančica je 2000. godine okrunjena titulom Miss turizma Hrvatske, a ostvarila je i značajan uspjeh na svjetskom izboru, gdje je odabrana kao prva pratilja.

Izgradila je i uspješnu manekensku karijeru te je nosila revije naših najpoznatijih dizajnera, a nakon što se povukla iz javnosti, diplomirala je povijest umjetnosti, pa se posvetila slikanju, dizajniranju odjeće i izradi nakita.

Ivančica Pahor Foto: Josip Moler / CROPIX

Ivančica Pahor Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Bivša Viktorijina anđelica zadivila prirodnom ljepotom i prizorima u badiću s 56 godina!

"Moja ljubav prema nakitu je zapravo oduvijek, kad sam bila mlada djevojčica uvijek sam isprobavala nakit koji su nosile moja majka i baka. To su bili razni broševi, ogrlice, narukvice, a isto tako uvijek su me fascinirali povijesni filmovi i uvijek sam se divila nakitu koji su nosile žene u drevnom Egiptu i staroj Grčkoj", ispričala je u IN Magazinu.

U posao je uključila cijelu obitelj.

"Mama koja je u proizvodnji, brat koji je uvijek na terenu i prati cijeli proces prodaje, a odnedavno tu je i moja kćer koja sudjeluje sa svojim dizajnom i idejama", otkrila je Ivančica.

Ivančica Pahor Foto: Josip Moler / CROPIX

Ivančica Pahor Foto: Josip Moler/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Ovako je razočarani Jacques Houdek komentirao finale Eurosonga: "Ne želim više..."

Bivša misica je samohrana majka kćeri Une, a svoj ljubavni život uspješno skriva od javnosti i ne zna se je li u vezi.

A što vi mislite o ovoj temi, pišite u komentarima ispod teksta!

Ivančica Pahor - 4 Foto: Josip Moler / CROPIX

Ivančica Pahor - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kći Josipe Pleslić na biralište stigla s majkom, na sebi je nosila skupocjeni komad!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Željko Kerum na izborima pokazao pravo džentlmensko ponašanje prema supruzi Fani!

Pogledaji ovo Celebrity Longoria se pojavila u haljini koja djeluje kao da će svaki čas skliznuti s nje!