Bivši kuhar kraljevske obitelji otkrio je kako su izgledali njihovi ljetni praznici

Bivši kraljevski kuhar Darren McGrady otkrio je kako su izgledali ljetni ručkovi kraljevske obitelji, nekad bi princ Phillip napravio ručak za sve.

Darren McGrady, koji je radio za kraljevsku obitelj 15 godina, putovao je svijetom s obitelji osiguravajući im da imaju svoja omiljena, visokokvalitetna jela gdje god idu.

Kraljevska obitelj na pikniku Foto: Profimedia

Darren McGrady Foto: Screenshot

U razgovoru za Heart Bingo otkrio je da je tijekom boravka na imanju pripremao sendviče, voće i vrhnje za pokojnu kraljicu Elizabetu II. i njezine dvorske dame kako bi uživale u njima na pikniku, prenosi Daily Mail.

Dodao je da bi hranu pakirali i u plastične posude kada bi išli na roštilj - u čemu je princ Phillip bio posebno talentiran. Također je otvoreno govorio o životu na kraljevskoj jahti Britannia, gdje je radio 11 godina, i objasnio kako uvijek osiguravaju da su njihovi sastojci najviše kvalitete, bez obzira gdje se nalaze u svijetu.

Kraljevska obitelj na ljetovanju - 2 Foto: Profimedia

Prema riječima kuhara, postojala je nulta tolerancija za bacanje. Ako bi komad mesa ostao od prethodnog dana, išao bi u sendviče.

''Ako se kraljevska obitelj zabavlja u Balmoralu tijekom ljeta, tamo bi imali 14 do 20 gostiju. Počeli bi s predjelom, a zatim bi imali glavno jelo sa salatom u posudi u obliku bubrega. Zatim bi imali puding. Neki ljudi to zovu desertom, a to nije desert. Bilo da jedete Eton Mess ili ljepljivi puding od karamele, sve je to puding. Nakon pudinga slijedi desert, koji je voće. U Londonu bi na stolu bile četiri različite vrste voća, ali u Balmoralu smo imali obilje voća - maline, crni ribiz, kupine, crveni ribiz i ogrozd - sve uzgojeno na imanju. Dakle, umjesto ananasa na stolu koji smo izdubili i izrezali na kolutove kao što bismo to činili u Londonu, bila bi zdjela voća i vrč vrhnja iz dvorca Windsor. Vrhnje bi se svaki tjedan slalo u Balmoral.''

Pogledaji ovo Celebrity Što to Maja Šuput i dalje nosi na ruci? Jedan detalj danas svi komentiraju

Unatoč tome što je imala najfinije sastojke na svijetu na dohvat ruke, pokojna kraljica radije je jela sezonske sastojke iz Balmoralovog vrta, a Darren je rekao da ne bi bila zadovoljna da su jagode na jelovniku zimi.

''Pokojna kraljica mogla je jesti bilo koju hranu koju je htjela, ali voljela je jesti sezonski - i isto je sada s Charlesom'', objasnio je.

Kraljevska obitelj na ljetovanju - 4 Foto: Profimedia

''Balmoralski vrtovi bili su nevjerojatni, još uvijek su danas. Pokojna kraljica jela bi sve što je bilo u vrtu, sve što je bilo dostupno. Bila je sretna što je imala jagode četiri ili pet dana u tjednu ako su bile iz Balmoralskih vrtova i ako su bile u sezoni. Da se bilo koji kuhar usudio staviti jagode na jelovnik zimi, to ne bi prošlo dobro.''

Kad bi pokojni princ Philip poželio roštilj, svi bi znali za to i osoblje kuhinje bi brzo reagiralo.

''Ako bi odlučili da idu u jednu od loža na imanju, a princ Philip bi kuhao, došao bi u kuhinje i pitao što imamo u kuhinjama. Proširila bi se vijest da je vojvoda došao i da je to roštilj. Dolazio bi u različite odjele i pitao što imamo. Vojvoda je bio pravi gurman i stvarno pametan. Pitao bi imamo li divljač, goveđi file ili losos. Zatim bi od toga sastavio jelovnik. Otišao bi u slastičarnicu i pitao koje deserte imamo. Obično je to bio sladoled, svidio im se. Većinu vremena bi otišao u vrt i vidio što je dostupno. Došao bi u kuhinju i pitao ''imamo li borovnica''.

Kraljevska obitelj na ljetovanju - 3 Foto: Profimedia

''Gotovo svako poslijepodne sam išao u vrt i samo kratko prošetao u slučaju da se pojavi. Bilo je to teško pitanje, on je već znao što imamo. Uzeli bismo meso i marinirali ga u svim začinima, a zatim sve stavili u posude. Sva hrana bi zatim bila odvezena prikolicom na stražnjem dijelu njegovog Land Rovera u jednu od loža. Mogli su provoditi vrijeme kao obitelj, bez slugu ili osoblja. Vojvoda bi izašao i zapalio vatru na ugljen. Kasnije bi se pojavila pokojna kraljica i dame, a vatra je gorjela i svi su bili spremni da skuha večeru.''

Život u Balmoralu nije se sastojao samo od formalnih večera i mnogi su se obroci nosili u divljinu.

Pogledaji ovo Celebrity Ivana Mišerić prekinula šutnju o neočekivanom karijernom potezu: ''Je li dramatično?''

Od kraljevskih piknika do ručkova u lovu na jelene, sve je moralo biti spakirano i spremno za kamo god ih je dan odveo.

''Dva dana u tjednu muškarci su išli u lov. Bili bi odsutni od 6 ujutro do poslije ručka ili dok ne bi ulovili jelena - pa smo morali slati ručkove za lov. Morali su biti robusniji. Bio bi to robustan sendvič, komad pite od divljači koju smo napravili u kuhinji i dvije kriške pudinga od šljiva.''

Iznenađujuće, kraljevska obitelj jela bi božićne pudinge tijekom cijele godine.

''Kad smo u rujnu u Buckinghamskoj palači pravili božićne pudinge, pravili bismo i pravokutne božićne pudinge i čuvali ih cijelu godinu kako bismo ih ljeti poslali u Balmoral. Narezali bi ih na male štapiće. Tako su jeli malo hladnog božićnog pudinga dok ste bili vani u visoravnima. Mislim da je to bila savršena poslastica.''

Kraljevska jahta Britannia - 5 Foto: Profimedia

Kraljevska jahta Britannia - 4 Foto: Profimedia

U međuvremenu, kraljevska obitelj često je odlazila u brda na ručak. U Balmoralu postoji osam ili deset loža na imanju. Darren je rekao da se često viđala kraljica i njezine dvorske dame kako izlaze na piknik ručak.

''Ponijeli bi kolekciju sendviča i malo svježeg bobičastog voća s malo vrhnja. Sendviči su bili napravljeni od stvari s imanja. Nije bilo dopušteno bacanje, kraljica je bila vrlo štedljiva. Dakle, ako bi nam ostalo nešto poput divljači od prethodnog dana, napravili bismo paštetu od nje i koristili je kao nadjev za sendvič, imali su piletinu Coronation ili lokalne škampe, bilo što slično moglo se staviti u sendvič. Osim toga, to su bili samo osnovni sendviči - šunka, jaje i potočarka. Charles zapravo nije jeo ručak, ali ako bi ručao, uzeo bi sendvič sa štafelajem i otišao slikati satima i satima na imanju Balmoral.''

Nije samo Balmoral bio mjesto gdje je kraljevska obitelj večerala sa stilom, i život na kraljevskoj jahti Britannia dolazio je sa svojim rutinama i izazovima. Darren je proveo 11 godina na Royal Britanniji putujući svijetom, opisujući to kao ''puno sretnih godina''.

Pogledaji ovo Celebrity Manje je više! Ovo su dame koje se ovog ljeta nisu skidale iz tanga-bikinija

''Ako se radilo o državnom posjetu, morali bismo hranu na Britanniju dostaviti barem mjesec dana prije kako bi imala vremena za isploviti. Ne svježe proizvode, već meso i ribu. Sve bi bilo u kutijama, a mi smo imali crvene numerirane etikete koje smo vezali za njih. Letjeli bismo i dočekali jahtu, a zatim bismo morali donijeti te kutije. Nismo bili baš sigurni kakvi će proizvodi biti i morali smo imati najbolje sastojke, pa je slanje do nas osiguralo da dobijemo najbolje artikle. Poslali smo napredni tim kako bi se mogli sastati s lokalnim dobavljačima voća, povrća i mliječnih proizvoda, kako bismo mogli reći da je ovo upravo ono što želimo kada naručujemo. Sve je moralo biti savršeno zrelo svaki put, sve je moralo biti savršeno svaki put - pa se moralo pripremiti unaprijed.''

Kraljevska jahta Britannia - 3 Foto: Profimedia

Kraljevska jahta Britannia - 2 Foto: Profimedia

Kraljevska jahta Britannia - 1 Foto: Profimedia

''Kraljevska jahta imala je vlastite mornare i kuhare na brodu. Kuhari u glavnoj kuhinji kuhali su za mornare, a zatim su u brodskoj sobi kuhali kuhari za časnike. Posuđivali bismo glavnog časnika i vodećeg pomoćnika koji bi dolazili i radili s pet kuhara u našoj kuhinji, a oni bi nam pomagali da siđemo na pramac do zamrzivača i donesemo te stvari gore. Pomagali su nam u organizaciji banketa. Kuhinje su bile puno, puno manje. Nedostatak je bio što nismo imali klima uređaj, pa ako smo bili u Australiji i bilo je oko 27 stupnjeva Celzijusa, nismo imali klima uređaj. Klima je počinjala u kraljevskoj blagovaonici i išla naprijed. Dakle, ako smo bili na brodu i napravio bih čokoladnu tortu, morao bih je odnijeti u kraljevsku blagovaonicu i staviti na stol kako bi se imala priliku stegnuti, jer je u kuhinjama bilo previše vruće da bi se stegnula. Onda bih je morao brzo izvući prije nego što kraljevska obitelj stigne'', ispričao je.

Darren je nedavno podijelio i recept za zdravi doručak princeze Diane, pronađite ga OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Ova žena stvarno ima 55 godina? Nezamislivo je prihvatiti tu činjenicu poslije ovih prizora

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera!