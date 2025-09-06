Preminula baka buntovnica koju su milijuni obožavali jer je prkosila godinama

Baddie Winkle na Instagramu je pratilo više tri milijuna ljudi.

Helen Vanwinkle, svijetu poznatija kao Baddie Winkle, preminula je u četvrtak u 98. godini života, piše Daily Mail.

Vijest o njezinoj smrti potvrdila je obitelj putem službenog Instagram profila, gdje je objavljena fotografija Baddie u prepoznatljivom izdanju – s crvenim ružem, ukrašenim naočalama i majicom s provokativnim natpisom.

''Jučer je završila jedna era. Moja prabaka Helen Ruth Elam Vanwinkle otplesala je u raj. Bila je radost, buntovništvo i nježnost umotano u jedno. Njezina ljubav na mnogim razinama živjet će zauvijek. Ovo nije zbogom, ovo je - vidimo se kasnije, moja superzvijezdo'', pisalo je u tužnoj objavi.

Baddie Winkle postala je prava internetska senzacija sredinom 2010-ih. Sa svojom smjelošću, šarenim i otkačenim kombinacijama te legendarnim porukama poput "Od 1928. kradem vaše muškarce" osvojila je milijune obožavatelja diljem svijeta.

Baddie Winkle Foto: Profimedia

Baddie Winkle Foto: Profimedia

Baddie Winkle Foto: Profimedia

Na Instagramu ju je pratilo više od tri milijuna ljudi, a njezina zarazna energija i duhovitost doveli su je i do druženja sa svjetskim zvijezdama. Pojavila se na premijeri serije Orange Is the New Black i prisustvovala dodjeli VMA nagrada s pjevačicom Miley Cyrus.

Svoj 97. rođendan proslavila je 21. srpnja, pozirajući u pidžami okružena igračkama i raskošnom zlatno-ružičastom tortom.

Internetska "baka buntovnica" nasmijavala je i uveseljavala generacije te je prkosila godinama.

Baddie Winkle Foto: Profimedia

Baddie Winkle Foto: Profimedia

Baddie Winkle Foto: Profimedia

