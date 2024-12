Prošle su tri godine od prvog Dnevnika Valentine Baus i Dine Goleša: ''Prvo što mi je prošlo kroz glavu...''

Valentina Baus i Dino Goleš Dnevnik Nove TV vode već tri godine, za naš portal prisjetili su se svojih početaka.

Dnevnik Nove TV u punom sastavu ima tri voditeljska para, od kojih se najmlađi timu pridružio prije tri godine.

Valentina Baus i Dino Goleš ni sami ne vjeruju da je prošlo već toliko vremena, a za naš portal prisjetili su se tih trenutaka.

''Dino me podsjetio na treću godišnjicu vođenja Dnevnika i prvo što mi je prošlo kroz glavu je: 'Već tri godine?'' Isto to mi je i Saša Kopljar jutros napisao u poruci, tako da, čini se, svima nam je to vrijeme proletjelo. Sjećam se prvog Dnevnika i treme uoči emisije i uvijek mi je lijepo sjetiti se tog dana. Danas smo Dina i ja uigraniji, opušteniji, što je i normalno s obzirom na protok vremena. U ove tri godine dogodilo se puno toga, između ostalog, došli smo u novi studio i promijenili vrijeme početka Dnevnika… Sigurna sam da je to samo dio onoga što nas tek čeka u iduće, pa, evo, barem tri godine'', kaže Valentina.

Dino bi volio da gledatelji mogu vidjeti i još nešto.

''Tri godine prošlo je u trenu. Treme više nema. Zadovoljstvo je raditi s Valentinom i raduje me svaka šihta. Odlično se nadopunjavamo u eteru i možda to gledatelji ne vide, ali sad nakon tri godine već točno znamo kako tko diše i kako jedno drugome uletjeti da se nikakav problem na van ne primijeti. Žao mi je što se Dnevnik ne može gledati i behind the scenes jer kad idu prilozi, kod nas je vrlo zabavno.''

A kako izgledaju ti trenuci koje pred TV ekranima ne vidite, pogledajte u našoj galeriji.

