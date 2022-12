Izabela Martinović iskreno o novoj stranici u životu i ljubavi: "Ovo je već neka veza koja te na jedan drugi način ispunjava"

Izabela Martinović okrenula je novu stranicu u životu. Okupila je vlastiti bend Izabela i Stijene te počela raditi koncerte. Kako gleda na vrijeme kada je pjevala u kultnoj grupi, kakav odnos ima sa sestrom Danijelom te je li pronašla muškarca svojeg života, otkriva Hrvoje Krolo.

Iako je prošlo od pjesme "Znaj da volim te" više od 25 godina Izabela Martinović je još uvijek s istim žarom pjeva. Nakon deset godina od kad je posljednji put pjevala u Splitu održala je koncert u svojem rodnom gradu.



"Taj moj glazbeni put je uvijek bio s nekim pauzama, pa sam pjevala malo van javnosti, malo u javnosti. U zadnje možda dvije godine javila mi se strašno želja da sav repertoar koji sam pjevala i kroz koji sam odrasla i preko grupe Stijene, da ga prezentiram publici jer je zaista dosta pjesama još u eteru. Bez obzira što ima godina od kad su snimljene i stavljene u pogon", pojasnila je Izabela.



Izabela je u grupi Stijene provela 6 godina i izdala 2 albuma na kojima su se nalazile pjesme koje su u to vrijeme osvajale prva mjesta na festivalima. Perioda u kultnoj grupi rado se sjeti.

"I dok nisam počela pjevati u grupi Stijene ja sam ih slušala i otkrila sam njihov album 11 i 15 iz daleke 1982. Tad sam slušala pjesmu "Ima jedan svijet" i rekla - o Bože zar netko ovo može otpjevati. Da bi me život poslije 10, 15 godina slučajno doveo do grupe Stijene. Tada su bila drugačija vremena za nastupe i koncerte i mi smo dosta dobro radili i puno", prisjetila se.



Izabela je nakon Stijena napravila glazbenu pauzu, no unazad nekoliko godina spremno radi na svojim pjesmama, priznaje, malo je umara kada čita medijske natpise kako svaki put kada se pojavi u javnosti ima povratak na glazbenu scenu.



"Neki period mene čisto nema previše javno, tako da ljudi misle da sam otišla. Ali u stvari ja sam uvijek tu, haha! Sramežljiva sam. Jednostavno sam takva. Imam osjećaj da ne želim stalno nametati ako se stalno negdje slikam i guram", priznala je.



A upravo o svim temama voli se posavjetovati sa sestrom Danijelom jer kaže, njezini su savjeti zlata vrijedni.



"Ona meni više daje savjete jer ja kako to nekako zamislim idem to ostvariti. Kad nisam u nečemu baš sigurna pošto je ona ažurnija od mene, onda je zovem da pitam oko Instagrama kako što i ona me uputi", otkrila je pjevačica.



Otkriva nam Izabela da je jedna od tema često i ljubav, jer kaže, to je ono zbog čega živimo. Tako da se postavlja pitanje, je li Izabela pronašla svojeg muškarca i osjeća li se zaljubljeno.



"Pa recimo da - da, haha! Ja kažem sad sam u godinama kad smo svi zreliji i ozbiljniji. Zaljubljenost je prolazna faza i ovo je sad više neka zrelost. Kad imaš osobu kraj sebe koja te čini boljom osobom i ti nju i podržavate se da u principu dišete kao jedno. Mislim da je to neki domet kad dođeš u godine, jer zaljubljenost je kao da imam 15 godina, haha! Ovo je već neka veza koja te na jedan drugi način ispunjava", otkrila je.



Blagdansko vrijeme, otkriva, provest će u krugu najbliže obitelji, a kada se priča o željama, i splitska pjevačica ih ima nekoliko, osim zdravlja i puno ljubavi, Izabela želi: "Željela sam skočiti padobranom i to sam ostvarila. Druga mi je želja vozit Formulu 1, utrke. I kao treću naglašavam i to me često uhvati da sam htjela biti operna pjevačica, to me malo mami kad idem po kući pa pjevam one falsete, haha".



Uz ovako pozitivnu energiju i s osmijehom na licu ne sumnjamo da će se ostvarit Izabeli sve želje, a mi joj želimo da ne prođe ovako dugo do idućeg susreta u Splitu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.