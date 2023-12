Sestra Danijele Martinović u rijetkom javnom istupu okušala se u aktivnosti u kojoj ju dosad nismo imali prilike vidjeti

Sestra Danijele Martinović Izabela Martinović okušala se u manekenskim vodama, a kako se snašla pogledajte u nastavku teksta.

Naša pjevačica Danijela Martinović ima sestru Izabela koja joj neodoljivo sliči, a iako se puno ne voli isticati u javnosti, ovog je puta napravila jednu iznimku.

Izabela je bila model na modnoj reviji ''Slavimo život'' u Sveučilišnoj galeriji u Splitu.

48-godišnja plavuša prošetala je modnom pistom u bijeloj haljini na resice, a na kraju je pozirala i s dizajnerom Šimom Kovačevićem.

Inače, Izabela se sa scene bila povukla 2006. godine, no prije nekoliko godina se vratila, a tada je za IN Magazin progovorila i o borbi s bolesti koju je pobijedila iako o tome nerado priča.

"Ljudi ne shvaćaju da je svako moje vraćanje u to za mene bolno. I u tom trenutku možda nisam ni bila svjesna da se toliko borim. Eto, imala sam porodicu uz sebe i oni su mi davali tu hrabrost. Meni ti je uvijek problem kad ja puno razmišljam, onda bih ja vjerojatno odustajala od toga putem. Ali kad mi ne daš da razmišljam, onda ja znam da sam tu, da to moram izgurati do kraja i da je to jedini put", kazala je tada Izabela.

A baš kao i njezina sestra, bavi se glazbom svom životu.

Izabela je u grupi Stijene provela 6 godina i izdala 2 albuma na kojima su se nalazile pjesme koje su u to vrijeme osvajale prva mjesta na festivalima. Nakon Stijena napravila je glazbenu pauzu, no unazad nekoliko godina spremno radi na svojim pjesmama.

