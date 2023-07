Sestra Danijele Martinović prokomentirala je njezinog novog dečka koji je javnosti posebno zanimljiv zbog svog izgleda i zanimanja!

S Izabelom Martinović razgovarali smo o njezinu povratku u grupu Stijene, s kojom je nastupila na Splitskom festivalu, a dotakla se i ljubavnog života svoje sestre Danijele.

Pjevačica Izabela Martinović vratila se u grupu Stijene, s kojom je nastupila na ovogodišnjem Splitskom festivalu s pjesmom "Dome moje".

"Pa moram priznati da je od festivala prošlo ipak 20-ak godina, ali pošto u to vrijeme nisam otišla u nikakvom drugom glazbenom smjeru, mislim da je ovo nešto što meni pripada", kazala nam je Izabela koja je u Stijenama provela šest godina i izdala dva albuma na kojima su se nalazile pjesme koje su u to vrijeme osvajale prva mjesta na festivalima.

"Ovo nam je na festivalu prvi nastup nakon ponovnog okupljanja, ali ja kad radim svoje koncerte pjevam pjesme grupe Stijene", istaknula je.

Grupa se sada vratila u istom sastavu, a Izabela nam je otkrila zašto im je toliko dugo trebalo da se ponovno ujedine.

"To vam tako ide, ne možemo programirat te trenutke. Nekako se dogodila pjesma, dogodio se Split i nekako to po inerciji sad ide, kako treba ići", objasnila je, a priznala nam je i da je pred nastup na Prokurativama imala pozitivnu tremu.

Osim Izabelinog povratka u Stijene, uskoro se u novom ruhu vraćaju i njihovi najveći hitovi.

"Moram se pohvaliti da je ova pjesma bila okidač da nas naša izdavačka kuća podrži i pogura dalje. Tako da se nadam da ćemo do kraja godine napraviti jedan 'best of' album, ali live svirka", otkrila nam je.

"Te se pjesme još vrte po radio postajama i mislim da zaslužuju neki 'remake' i da idemo s njima dalje", dodala je Izabela koja je na festivalu, osim nastupom, prisutne očarala i svojim izgledom.

Njezina sestra Danijela Martinović nije je mogla doći bodriti na Splitskom festivalu, ali sestre su jedna drugoj inače velika podrška.

"Sestra ima nažalost obaveze jer, sad kako je izdala knjigu, zauzeta je oko njene promocije", objasnila nam je Izabela, s kojom smo prokomentirali i Danijelinog novog dečka, inspektora Josipa Plavića.

"Ja sam sretna, prezadovoljna i sve mi je super", kratko je poručila.

A kada je riječ o njezinu privatnom životu, Izabela je još suzdržanija.

"Pa malo se zna jer nisam tip da izlazim u javnost, ja sam onako malo samozatajna. Ali kad dođe taj gospodin specijalni ja ću ga predstaviti javnosti", obećala je Izabela Martinović.

