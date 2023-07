Riješen misterij Mela Gibsona u Sarajevu, pomutnja je nastala iz dobre šale: "Lik ih lagano uzeo na foru!"

Tijekom proteklog vikenda fotografija navodnog Mela Gibsona u Sarajevu izazvala je pravu pomutnju na društvenim mrežama, no izgleda da je ipak bila samo riječ o dobroj šali na koju su neki ipak uspjeli nasjesti, pa i mi.

U medijima u regiji tijekom vikenda odjeknula je vijest da u susjednoj nam Bosni i Hercegovini, točnije u Sarajevu uživa slavni holivudski glumac Mel Gibson, no čini se kako je ipak bila riječ samo o dobroj šali.

Naime, na Instagram profilu restorana Brajlović osvanula je fotografija osoblja koje pozira s čovjekom poduže brade i kose, koji je neke podsjetio na 67-godišnjeg Mela, a supruga vlasnika restorana u komentarima je još i sama dodala da je zbilja riječ o njemu.

"U društvu s najvećom facom Hollywooda. Pregovori oko snimanja akcijskog seta kod nas, a Sejo igra sporednu ulogu. Mi ostali smo ipak statisti i akrobate. P.S Samo će hejteri reći da je ovo fotomontaža i dvojnik!", stoji uz fotografiju.

No očito ipak nije riječ o Melu, jer je on u to vrijeme viđen u Las Vegasu na UFC-u, a s njime je tamo pozirala i slavna sportašica Joanna Jędrzejczyk čime se pohvalila na svom profilu na Instagramu.

No zbog velike sličnosti ovog muškarca s holivudskim glumcem nastala je prava pomutnja i rasprava pod fotografijom iz restorana, a evo samo nekih od niza urnebesnih komentara i zaključaka na navodnog Mela Gibsona.

"Ako je ovo Mel Gibson, ja sam Brad Pitt", "Lik ih lagano uzeo na foru, besplatno jeo i pio", "Hahaha, ni blizu Gibsonu", "Dobra fora, "Ovo je fotomontaža", "Aj idem ja, možda prođem pod DiCaprija", "Dobra fora", "Ja vjerujem da im se čovjek predstavio kao Gibson", "Liči malo, samo nedovoljno", neki su od komentara.

