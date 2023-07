Bombastična figura Lidije Bačić ocrtavala se u tijesnoj haljini, ali sve je još više očarala prednjim dijelom outfita koji je otkrio svo njeno bogatstvo!

Lidija Bačić za nastup na Splitskom festivalu odabrala je blještavu rozu haljinu koja je naglasila njezinu bombastičnu liniju.

Pjevačica Lidija Bačić raspametila je publiku kada se pojavila na pozornici u uskoj haljini s dubokim otvorima na gornjem dijelu.

Sve poglede mamio je njezin bogati dekolte, ali i bujna stražnjica.

Valovi u kosi i rozi ruž na usnama dali su dodatan dašak glamura ovom modnom izričaju.

Osim izgledom, Lile je publiku zagrijala i svojim vrhunskim glasom, ali i zavodljivim plesnim pokretima.

Lidija je pozirala s još nekim glazbenicima koji su se našli na Splitskom festivalu, a o kome je riječ možete pogledati u našoj galeriji.

Inače, Lile se ponosi time što ne uređuje svoje fotografije i snimke koje objavljuje na društvenim mrežama, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

