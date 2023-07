Raskošne grudi mamile su poglede u sićušnom bikiniju, ali svi su nahvalili brutalno isklesano tijelo Žanamari za koje sate i sate provodi u teretani!

Žanamari Perčić počastila je svoje pratitelje na Instagramu novim nizom golišavih fotografija.

Naša domaća pjevačica i fitness influencerica Žanamari Perčić pozirala je zavodljivo na kamenjaru tik uz more.

Odjenula je kričavo rozi dvodijelni bikini s detaljima volana, a u prvi plan upale su njezine raskošne grudi.

Ni preplanuli ten nije mogao proći nezamijećeno, a bombastična linija samo je dokaz njezinog mukotrpnog rada u teretani i zdrave prehrane.

"Sijaj kao dijamant", poručila je u opisu.

"Sklesano moje", javila joj se u komentaru Renata Lovrinčević Buljan, "Draga goriš" nadovezala se Jelena Leko, dok joj je Neda Parmać uputila emotikon male sirene.

"Goriš", "Sve oči gledaju u tebe", "Predivna", "Kakvo tijelo", "Uvijek savršena", samo su neki od komentara.

Pjevačica inače cijele godine naporno radi na liniji u teretani, a rezultati se itekako vide.

"Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje", ispričala je jednom prilikom u IN magazinu.

