Naša voditeljica otvorila dušu o ljubavi svog života i najtežem trenutku s kojim se suočila: ''Ne sramim se priznati da sam potražila psihijatrijsku pomoć...''

Ivana Mišerić prvi put je sasvim iskreno za časopis Gloriju progovorila o partneru Draženu, ali i o gubitku majke koji je teško podnijela.

Radijska voditeljica Ivana Mišerić u vezi je s IT konzultantom Draženom Kovačevićem, a par uskoro slavi i svoju treću godišnjicu veze koju će obilježiti jednim velikim životnim preokretom.

Naime, živjeli su na dvije relacije jer Dražena posao veže za Istru, a Ivanu za Zagreb te su se sada odlučili na zajednički život i kupili stan u Velikoj Gorici.

Stan trenutno uređuju, a nadaju se kako će se useliti u rujnu, piše časopis Gloria.

Ivana smatra kako je napokon pronašla svoju srodnu dušu.

"Zvuči kao klišej, ali to je na prvi pogled bilo - to. Kemija, životna uvjerenja, senzibilitet, odnos prema životu, sve se odmah posložilo. Intuitivna sam, i u prijašnjim vezama sam mogla procijeniti tko mi uistinu odgovara, a tko ne, no davala sam priliku raznim odnosima i vjerovala da će se neke stvari promijeniti. Na kraju se uvijek prvi dojam pokazao točnim. Zato vjerujem da je ovo ljubav mog života i da me intuicija ne vara", objasnila je i dodala da njih dvoje nisu samo partneri, već i prijatelji, a ljubav je njihova zajednička valuta.

Ivana je priznala i kako nikad nije bila za veze na daljinu, ali Draženu je dala šansu samo zato što je često dolazio u Zagrebu jer ima mogućnost rada od doma.

Upoznali su se na druženju koje su organizirali njihovi prijatelji.

''Odmah smo se prepoznali i znali da moramo nastaviti životni put zajedno, naprosto smo to osjetili. Dvokorak je naša formula uspjeha od prvog dana, vraški smo dobar tim", ispričala je.

Ivana je sasvim iskreno progovorila i o gubitku majke što je teško podnijela. Bio je to jedan od najtežih trenutala u njezinom životu.

"Zbog zloćudne bolesti moja je majka otišla u samo mjesec dana. Bio je to veliki šok za mene. Mama je bila predivna. Kod svake osobe uvijek možeš naći nešto u odnosu što je moglo bolje, no s mojom mamom je sve bilo savršeno. Ne sramim se priznati da sam potražila psihijatrijsku pomoć, smatram to dijelom mentalne higijene. Teško se možeš naviknuti da majke više nema. Slomila sam se i dio mene je otišao, ali sam izvukla snagu i počela više biti empatična prema ljudima u toj svojoj boli'', iskreno je ispričala Ivana za Gloriju.

