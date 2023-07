Lidija Bačić u uskoj haljinici istaknula bujne grudi, a uz fotografiju je otkrila i gdje se nalazi!

Lidija Bačić objavila je fotografiju iz kafića s pogledom na more.

Pjevačica Lidija Bačić pokazala je svojim pratiteljima kako uživa u jednom splitskom kafiću.

Objavila je fotografiju na kojoj sjedi na fotelji s pogledom na more, a na sebi ima tigrastu haljinicu s dubokim izrezom koji je odmah u prvi plan stavio njezino raskošno poprsje.

Lidija je pozirala sa sunčanim naočalama potpuno opuštena, a ispred nje se na stolu nalazila šalica kave.

"Sretno mjesto", napisala je u opisu pa za lokaciju označila Split.

"Prekrasan ambijent", "Savršena žena", "Pa i ja bi tako", "Predivna", "Ti si bila i ostala splitska kraljica", glasili su neki komentari.

Lile se inače ponosi i time što ne uređuje svoje fotografije i snimke koje objavljuje na društvenim mrežama, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

