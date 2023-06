Naša pjevačica na pozornici otkrila sretne vijesti: "Ovo je stvarno jedan lijepi dio života koji sam uživala čuvati za sebe!"

Ana Opačak nastupila je na večeri Retrospektive u sklopu Splitskog festivala, a na pozornici je pokazala trudnički trbuh.

Drugi vikend Splitskog festivala 2023. započeo je uz večer Retrospektive na kojoj je sedmero pjevača uz pratnju Jazz orkestra izvelo petnaest skladbi iz festivalske arhive.

Jedna od izvođača bila je i pjevačica Ana Opačak, koja je na pozornici otkrila i da čeka bebu.

"Znali su samo najbliži, obitelj i par bliskih prijatelja", kazala nam je nakon nastupa Ana, koja nije ni planirala na ovako saopćiti sretne vijesti.

"Nije bio nikakav plan, jednostavno se tako dogodilo. Ja volim te privatne stvar držati privatnima i ovo je stvarno jedan lijepi dio života koji sam baš uživala čuvati za sebe i za drage ljude. Tako da nje bio nikakav plan, dogodilo se slučajno", dodala je, a evo kako je dosad uspjela zadržati trudnoću za svoj blizak krug ljudi, unatoč čestim nastupima:

"Ja već zadnjih mjesec dana imam baš puno angažmana i nastupa, ali nekako uglavnom su to neke ljetne lepršave kreacije, to je i moj stil inače, ali evo, večeras me studio Arileo odjenuo u ovakvu jednu toaletu kakva priliči ovoj prigodi, tako da je bilo zašto ne, neka se vidi figura. Nije bilo ništa planski, jednostavno tako se dogodilo."

Iza Ana je i jedna odlična godina u kojoj je osvojila Porina za najbolju vokalnu suradnju, za duet s Gabi Novaak pod nazivom "Pjesma", a i ovoj se ima čemu radovati sa svojim suprugom.

"Ja sam uvijek zahvalna na svemu lijepome što se dogodi, optimistično se veselim svemu onome što dolazi, tako da ne radim nikad neke velike planove unaprijed i sretna sam zapravo u trenutku", rekla nam je Ana, još uvijek prepuna dojmova zbog nastupa na Prokurativama.

"Divno je bilo. Prokurative uvijek izazivaju neko strahopoštovanje, zaista je čast, nije floskula. Čast je bit ovdje. Dobila sam pjesme Olivera i Tereze, i zajedničku od Josipe Lisac, autora Nenada Vilovića, kojemu ćemo odati počast i u subotu, kad također nastupam s pjesmom 'Treća suza' koju je izvodila Meri Cetinić. Zato kažem da su to uvijek baš divni momenti kada imamo priliku tako sudjelovat u oživljavanju nekih starih i nekih čak zaboravljenih pjesama i dati im neki novi život. Veselim se i suboti, mislim da će biti divna večer", najavila je.

No Anu ipak nećemo gledati u nijednoj natjecateljskoj večeri, a objasnila nam je i zašto.

"Pa ja već zadnjih nekoliko godina ne šaljem pjesme u natjecateljski dio bilo kojeg festivala, na neki način sam malo od toga uzela pauzu i idem nekim svojim putem, singl po singl. Ne kažem da se neću opet vratit u taj film, ali mi trenutno ovako više odgovara. Ja uvijek kažem da nisam baš natjecateljski tip i puno mi više pašu ovakvi revijalni pristupi glazbi, nego ti neki natjecateljski momenti. Tako da, evo ne kažem da neće bit u budućnosti, ali trenutno više uživam u ovakvim trenucima, kad možemo donijeti stare antologijske pjesme na jedan svježi novi način, to je jedan poseban gušt", istaknula je.

A kakvi su joj planovi za dalje?

"Nema nekih planova, mislim da sam u zadnjih godinu dana ostvarila ono to sam si možda priželjkivala, tako da sam samo onako laganini i uživati", poručila je Ana Opačak.

