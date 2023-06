Lidija Bačić na sebe je stavila najkraću suknju dosad, a zbog prozirne majice nitko je nije mogao prestati gledati!

Lidija Bačić nastupila je na otvaranju Virskog ljeta, za koje je odabrala kombinaciju u kojoj je istaknula sve svoje atribute.

Pjevačica Lidija Bačić nastupila je otvorenju Virskog ljeta, na kojem je svojim obožavateljima priredila noć za pamćenje, i to u outfitu zbog kojeg nije bilo lako skrenuti pogled s nje.

37-godišnja Lidija na pozornici se pojavila u najkraćoj mogućoj suknji i prozirnoj majici ispod koje se isticao njezin bujni dekolte, u crnom grudnjaku.

Uz posao, Lidija pronalazi vremena i za odmor pa je nedavno na Instagramu objavila fotografije na kojima se sunča, a na kojima se u prvom planu našla njezina bujna pozadina.

"Blistaš", "Dobra guza", "Predivna si", "Uživaš", "Svaka čast", "Gori guza", samo su neki od brojnih komplimenata.

Lile se inače ponosi i time što ne uređuje svoje fotografije i snimke koje objavljuje na društvenim mrežama, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.