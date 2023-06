Sestra Danijele Martinović pojavila se u javnosti nakon dugo vremena i to zbog posebnog razloga, a nevjerojatno je kako i danas izgleda!

Sestra Danijele Martinović Izabela Martinović prisustvovala je na proslavi 80. rođendana Slobodne Dalmacije, a na event je stigla u dugačkoj plavoj haljini koja joj je odlično pristajala.

Sestra naše pjevačice Danijele Martinović Izabela Martinovićprisustvovala je na proslavi 80. rođendana Slobodne Dalmacije u Splitu.

Izabela je na događaj stigla u plavoj haljini koja je sezala do poda i nije imala rukave, a uz sve je uskladila i bijelu torbicu.

Na eventu je uživala s ostalim brojnim poznatim uzvanicima, a ovo je bila rijetka prilika obzirom da se Izabela često ne pojavljuje u javnosti.

Inače, Izabela se sa scene bila povukla 2006. godine, no prije nekoliko godina se vratila, a tada je za IN Magazin progovorila i o borbi s bolesti koju je pobijedila iako o tome nerado priča.

"Ljudi ne shvaćaju da je svako moje vraćanje u to za mene bolno. I u tom trenutku možda nisam ni bila svjesna da se toliko borim. Eto, imala sam porodicu uz sebe i oni su mi davali tu hrabrost. Meni ti je uvijek problem kad ja puno razmišljam, onda bih ja vjerojatno odustajala od toga putem. Ali kad mi ne daš da razmišljam, onda ja znam da sam tu, da to moram izgurati do kraja i da je to jedini put", kazala je tada Izabela.

A baš kao i njezina sestra, bavi se glazbom svom životu.

Izabela je u grupi Stijene provela 6 godina i izdala 2 albuma na kojima su se nalazile pjesme koje su u to vrijeme osvajale prva mjesta na festivalima. Nakon Stijena napravila je glazbenu pauzu, no unazad nekoliko godina spremno radi na svojim pjesmama, priznaje, malo je umara kada čita medijske natpise kako svaki put kada se pojavi u javnosti ima povratak na glazbenu scenu.

"Neki period mene čisto nema previše javno, tako da ljudi misle da sam otišla. Ali u stvari ja sam uvijek tu, haha! Sramežljiva sam. Jednostavno sam takva. Imam osjećaj da ne želim stalno nametati ako se stalno negdje slikam i guram", priznala je.

A upravo o svim temama voli se posavjetovati sa sestrom Danijelom jer kaže, njezini su savjeti zlata vrijedni.

"Ona meni više daje savjete jer ja kako to nekako zamislim idem to ostvariti. Kad nisam u nečemu baš sigurna pošto je ona ažurnija od mene, onda je zovem da pitam oko Instagrama kako što i ona me uputi", otkrila je pjevačica za In magazin.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Posljednje fotografije holivudske legende i njegove partnerice izazivaju nelagodu, nikome nije jasno zašto su ovako pozirali

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Nova Miss Rusije glavna je tema interneta, kad vidite njene neobrađene fotke s izbora ostat ćete bez teksta!