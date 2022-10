Danijela Martinović sa sestrom Izabelom bila je na jednom svečanom događanju u Zagrebu, a fotografijama se pohvalila na svojem profilu na Instagramu.

Pjevačica Izabela Martinović nekad je s grupom Stijene žarila i palila domaćom glazbenom scenom, no posljednjih je godina rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti.

Sada se njezina sestra Danijela Martinovć na svojem profilu na Instagramu pohvalila fotografijama iz njihova zajedničkog izlaska.

Izabela i Danijela skupa su se pojavile na svečanom otvorenju jedne trgovine u Zagrebu i za tu su se prigodu obje dotjerale. Danijela je nosila elegantno bijelo odijelo, dok je Izabela igrala na sigurno u nepogrešivom modnom klasiku, crnoj haljini, a ne zna se koja je izgledala bolje.

Kako se može vidjeti u galeriji koju je objavila, Danijela se na događaju družila i s glumcem Goranom Bogdanom, a fotografi Pixsella zabilježili su i njezin susret sa slovenskim chefom Tomažom Kavčićem, inače i vjenčanim kumom njezine bivše ljubavi Petra Graše.

Danijelu i Izabelu zadnji put smo skupa imali priliku vidjeti na ovogodišnjem Splitskom festivalu, gdje smo i porazgovarali s bivšom pjevačicom grupe Stijene.

"Došla sam podržati seku. Bila je savršena", rekla je tada Izabela za DNEVNIK.hr, a otkrila nam je i čime se trenutačno bavi.

"Trenutačno pjevam u bendu. Zadnji put sam 2018. godine nastupala na festivalima u Splitu i Šibeniku, ali mi je drago što se ljudi još uvijek sjećaju mojih starih pjesama iz grupe Stijene i to mi sad nekako stvara moj daljnji posao", kazala nam je te natuknula i mogući povratak na scenu s grupom Stijene.

"Pa ja navijam za to i planiramo neko okupljanje. Bit će nešto", otkrila je.

Inače, Izabela se sa scene bila povukla 2006. godine, no prije nekoliko godina se vratila, a tada je za IN Magazin progovorila i o borbi s bolesti koju je pobijedila iako o tome nerado priča.

"Ljudi ne shvaćaju da je svako moje vraćanje u to za mene bolno. I u tom trenutku možda nisam ni bila svjesna da se toliko borim. Eto, imala sam porodicu uz sebe i oni su mi davali tu hrabrost. Meni ti je uvijek problem kad ja puno razmišljam, onda bih ja vjerojatno odustajala od toga putem. Ali kad mi ne daš da razmišljam, onda ja znam da sam tu, da to moram izgurati do kraja i da je to jedini put", kazala je tada Izabela.

