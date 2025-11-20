Braco iz Kumova pojavom na kazališnoj dasci potaknuo najpozitivnije reakcije

Mladi glumac Zdravko Vukelić, zvijezda Kumova, briljirao je u novoj predstavi HNK Šibenik te sve više osvaja publiku.
U srijedu navečer šibensko Hrvatsko narodno kazalište bilo je domaćin premijere predstave "Uza skale, niza skale", redatelja Vida Baloga, koja je nastala kao slobodna interpretacija slavnog Hitchockovog trilera "39 stepenica".
Zdravko Vukelić - 2 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Na pozornici su se publici predstavili Lucija Alfier, Kristan Šupe, Bojan Brajčić te najnovije pojačanje ansambla, mladi glumac Zdravko Vukelić, kojeg gledatelji već poznaju s malih ekrana Nove TV.
Zdravko Vukelić - 3 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Zdravko Vukelić u Kumovima Foto: Nova TV
Vukelić je pozornost privukao u hit-seriji "Kumovi", gdje igra domišljatog dobavljača, kojeg opisuje kao veseljaka velikog srca, uvijek spremnog za zabavu i dobru spizu. Za svoju prvu televizijsku ulogu kaže da mu je "sjela kao naručena" i da ne bi mijenjao ništa.
Zdravko Vukelić - 1 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Osim na televiziji, Zdravka publika može vidjeti i na kazališnim daskama, u predstavama poput "Tri sestre", "Crvena voda", "Mačka na vrućem limenom krovu" i "Dalmatinska kuhinja", a okušao se i na filmu, među ostalim u ostvarenjima "Južina" i "Šalša" te seriji "Mrkomir I." Diplomirao je 2022. na Umjetničkoj akademiji u Splitu s predstavom "U afteru".
Zdravko Vukelić - 3 Foto: Instagram
Privatno je u vezi s crnogorskom glumicom Martom Šćekić, a slobodno vrijeme najradije provodi uz nogomet, obitelj, prijatelje i svog psa Djanga.
Zdravko Vukelić s djevojkom Foto: Instagram
