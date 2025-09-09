Pretraži
pa kako sad?

Braco iz Kumova pozirao s djevojkom pa sve nasmijao opisom: ''Oženjen, ali...''

Piše J. C. , Danas @ 15:19 Celebrity komentari
Zdravko Vukelić u Kumovima Zdravko Vukelić u Kumovima Foto: Nova TV

Zdravko Vukelić podijelio je fotografiju s djevojkom koja je crnogorska glumica.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Senidah na Velikoj nagradi Italije
Zapalila kultnu stazu
Crveni kožnjak bio je adut glazbene zvijezde da zasjeni bolide Formule 1!
Neda Ukraden se sprema za Arenu Zagreb
u korak s trendovima
Neda Ukraden se sprema za Arenu Zagreb uz viralni ples!
Tajna izgleda Jennifer Aniston
"nepresušan izvor"
Aniston konačno progovorila o svom mladolikom izgledu, evo što stvarno stoji iza njega!
Zdravko Vukelić podijelio fotografiju s djevojkom
pa kako sad?
Braco iz Kumova pozirao s djevojkom pa sve nasmijao opisom: ''Oženjen, ali...''
Pogledajte kako Ema Modrić tehnicira loptom pred prepunim Maksimirom
''krv nije voda!''
Pogledajte zbog čega je Modrićeva kći dobila ovacije cijelog Maksimira nakon fantastične utakmice
Hanka Paldum nastupala na Starom mostu u Mostaru
''Pa jesu li normalni?''
Prizori Hanke Paldum u Mostaru sve ostavili u nevjerici: "Kome je ovo palo na pamet?"
Ella Dvornik viđena na novom ročištu s bivšim suprugom u Puli
dobro raspoložena
Ella Dvornik na ročište s bivšim suprugom stigla u pratnji karizmatičnog odvjetnika
Aleksandra Prijović s kćeri izašla iz rodilišta
u tajnosti
Aleksandra Prijović izašla iz bolnice, evo kako ju je dočekala Lepa Brena!
Josip Radeljak Dikan prisjetio se ljetovanja s Enom Begović
''bila je jedinstvena''
Dosad neviđene fotke Ene Begović! Josip Radeljak Dikan prisjetio se njihova ljetovanja
Princ Harry položio cvijeće na grob kraljice Elizabete
direkt iz aviona
Princ Harry vratio se u Veliku Britaniju, evo što je prvo napravio kad je stigao
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Meksiko: U naletu vlaka na autobus poginulo deset, ozlijeđeno više od 60 ljudi
Stigle hitne službe
Strašna nesreća: Vlak udario u autobus, najmanje deset smrtno stradalih
Njemačka se priprema za rat: "Mogli bismo računati na 500 do 600 poginulih dnevno"
Ako stvari postanu ozbiljne
Njemačka se priprema za rat: "Mogli bismo računati na 500 do 600 poginulih dnevno"
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stižu pljuskovi i grmljavina: Meteorolog otkrio dokad će trajati nestabilno vrijeme
show
Aleksandra Prijović s kćeri izašla iz rodilišta
u tajnosti
Aleksandra Prijović izašla iz bolnice, evo kako ju je dočekala Lepa Brena!
Hanka Paldum nastupala na Starom mostu u Mostaru
''Pa jesu li normalni?''
Prizori Hanke Paldum u Mostaru sve ostavili u nevjerici: "Kome je ovo palo na pamet?"
Josip Radeljak Dikan prisjetio se ljetovanja s Enom Begović
''bila je jedinstvena''
Dosad neviđene fotke Ene Begović! Josip Radeljak Dikan prisjetio se njihova ljetovanja
zdravlje
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Nutricionisti preporučuju
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
podijelio je na društvenim mrežama
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
zabava
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
IZNENAĐENI?
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Ups!
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
"Pa stvarno smo mi na Balkanu specijalci": Snimka iz BiH nasmijala cijelu regiju
LOL
"Pa stvarno smo mi na Balkanu specijalci": Snimka iz BiH nasmijala cijelu regiju
tech
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
3I/ATLAS
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Upozorenje na malware koji, ako pregledavate pornografiju, može vaše živote pretvoriti u pakao
Ostvarenje noćne more
Ako pregledavate pornografiju, ovo vam može život pretvoriti u pakao
sport
VIDEO Modrić prišao Crnogorcu i ispunio mu snove. Snimka je ogroman hit: "Ja bih sad, je li može?"
velika gesta!
VIDEO Modrić prišao Crnogorcu i ispunio mu snove. Snimka je ogroman hit: "Ja bih sad, je li može?"
VIDEO Nemile scene sa sjevera Maksimira: Izbila je tučnjava, reagirala je i policija
ŠTO SE TU DOGODILO?
VIDEO Nemile scene sa sjevera Maksimira: Izbila je tučnjava, reagirala je i policija
Scena iz svlačionice Vatrenih je hit! Čak je sve podijelio i Fabrizio Romano
TO JE TO!
Scena iz svlačionice Vatrenih je hit! Sve je podijelio čak i Fabrizio Romano
tv
Leyla: Hoće li ga uvjeriti u svoju nevinost?
LEYLA
Leyla: Hoće li ga uvjeriti u svoju nevinost?
U dobru i zlu: Sve su oči uprte u nju - hoće li priznati?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve su oči uprte u nju - hoće li priznati?
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
putovanja
S razlogom: Spud Bud ili kako je Zagreb poludio za punjenim krumpirima
Viralni hajp
Zagreb je poludio za ovim jelom: Otvoren restoran koji poslužuje samo punjeni krumpir
Ovako to rade Turci: Recept za najslasnije mahune koje ćete pojesti ovog ljeta
Tope se u ustima
Ovako to rade Turci: Recept za najslasnije mahune koje ćete pojesti ove sezone
Tjedni jelovnik jeftina jela od 8.9 do 14.9. 2025.
Tjedni jelovnik
Kad je frižider "poluprazan": 7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se rade "od ničega"
novac
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Turizam ove države gubi tlo pod nogama. Nekoliko zemalja moglo bi imati koristi od toga
Izgubljeni prihodi
Turizam ove države gubi tlo pod nogama. Nekoliko zemalja moglo bi imati koristi od toga
Kako Mate Rimac vidi budućnost? "Većina ljudi neće posjedovati automobile"
Vizionar
Kako Mate Rimac vidi budućnost? "Većina ljudi neće posjedovati automobile"
lifestyle
Olja Vori u Rohe haljini i Chanel salonkama
TOP!
Haljina Olje Vori je divna, a njezine salonke proglasili ste najljepšima na svijetu
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Nutricionisti preporučuju
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Nina Badrić sa zlatnom torbicom s Asosa 2025.
Upečatljiva
Torbica s Asosa od 50 eura zasjenila je i kraljevsku haljinu Nine Badrić
sve
VIDEO Modrić prišao Crnogorcu i ispunio mu snove. Snimka je ogroman hit: "Ja bih sad, je li može?"
velika gesta!
VIDEO Modrić prišao Crnogorcu i ispunio mu snove. Snimka je ogroman hit: "Ja bih sad, je li može?"
VIDEO Nemile scene sa sjevera Maksimira: Izbila je tučnjava, reagirala je i policija
ŠTO SE TU DOGODILO?
VIDEO Nemile scene sa sjevera Maksimira: Izbila je tučnjava, reagirala je i policija
Olja Vori u Rohe haljini i Chanel salonkama
TOP!
Haljina Olje Vori je divna, a njezine salonke proglasili ste najljepšima na svijetu
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene