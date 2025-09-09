Braco iz Kumova pozirao s djevojkom pa sve nasmijao opisom: ''Oženjen, ali...''

Zdravko Vukelić podijelio je fotografiju s djevojkom koja je crnogorska glumica.

Splitskog glumca Zdravka Vukelića u popularnoj seriji ''Kumovi'' gledamo kao Bracu Zovka.

I dok je u seriji njegov ljubavni život vrlo kompliciran, u stvarnom životu Zdravko je sretno zaljubljen.

Zdravko Vukelić - 3 Foto: Instagram

Sad je na Instagramu podijelio svoju fotografiju s djevojkom, crnogorskom glumicom Martom Šćekić. Njegov opis sve je nasmijao.

Zdravko Vukelić u Kumovima Foto: Nova TV

''Oženjen, al' ništa ozbiljno'', napisao je.

''Znaš da izabereš'', ''Predivni'', neki su od komentara ispod objava.

Tko je Braco koji je uzdrmao Zaglave? Bio je u vojsci, a onda se odlučio na preokret. Više o Zdravku čitajte OVDJE.

Zdravko Vukelić i Anica Kovačević Foto: Nova TV

Inače, na Novu TV stigli su novi nastavci ''Kumova'', a što vas očekuje u sljedećoj epizodi pogledajte OVDJE.

