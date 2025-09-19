Glumica Lana Gojak otvoreno o najvećim izazovima majčinstva: ''Ja sam znala plakati od nespavanja''

Glumica Lana Gojak nedavno je sa suprugom Sinišom proslavila šestu godišnjicu braka. Par je prije 4 godine dobio kćer, koja im je u potpunosti promijenila život. Majčinstvo je bilo i razlog da glumica pokrene novi posao. Najteže izazove roditeljstva s kojima se susrela, Lana je podijelila s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

Kad je prije 4 godine rodila kćer Pinu, život Lane Gojak u potpunosti se promijenio. Odjednom je sve palo u drugim plan - a fokus je postala njezina djevojčica.



''Ne znam sad koliko to netko tko me poznaje može vidjeti. Moj muž bi tu imao sigurno zanimljive stvari za reći. Mislim sigurno ima i pluseva i minusa. Mislim, nisam nikad bila previše strpljiva, sad mi je taj fitilj mislim nekad još i kraći. Imam osjećaj da mi je mozak fokusiran prvenstveno na dijete i ne njezine potrebe i na moje majčinske instinkte i potrebe da nju podignem. Sve drugo mi je palo u drugi plan'', govori Lana.

Najveći izazov roditeljstva za nju je bio nespavanje. Kolegica joj je slikovito objasnila: to je mamurluk koji ne prestaje. I Lana je ubrzo shvatila – nije pretjerivala.

''I meni je to bilo onako, ovo zvuči strašno. E, sad kad to nespavanje, znači o nespavanju je pričala, znači to je fakat to. Znači ono najgore, ne znam, evo stvarno ja sam bila u situaciji da sam mogla stvarno napraviti glupost neku jer mi mozak nije radio tog nespavanja''.

Godinu i pol buđenja svakih 45 minuta. Iz takvih iskustava došla je nova životna lekcija, a s odrastanjem kćeri došli su i novi izazovi.

''Ja sam znala plakat od nespavanja, a pritom uopće nisam spavalica. Meni je 5-6 sati sasvim dovoljno. Ali to neprekidno, da si ti svakih 45 minuta budna i da to traje godinu, godinu i po, mene to satralo''.



''Danas bi to bilo biti smirena i biti prisutna. Ta prisutnost mi se čini da je danas ne samo u majčinstvu, nego generalno neka problematika 21. stoljeća''.

S novom ulogom došla je i nova osjetljivost. Lana kaže da danas mnogo dublje razumije druge ljude, ali i da joj svijet izgleda kaotičnije nego ikad.

''Jako sam postala empatična. Stvarno gledam stvari iz svih kutova, različite perspektive. Istovremeno strahujem nekad mi se čini da nismo nikad živjeli u tako ludom svijetu kao što živimo danas''.

Iz vlastite potrebe za razgovorom, potporom i znanjem, pokrenula je podcast Mame kod Lane. Nije htjela ostati u šutnji – htjela je mjesto gdje će se otvoreno govoriti o svemu onome što je stvarno.

''Osvijestila sam koliko mi zapravo i to začeće i trudnoću i majčinstvo uzimamo zdravo za gotovo. A to uopće nije tako jednostavno. Samo što se o puno stvari ne priča. Zbog srama, zbog straha, zbog neugode, zbog toga što nemaš mjesta gdje možeš to pričati o tim stvarima. Sto puta sam čula dajte se dignite trudnici u tramvaju. Pa kaj, nije bolesna''.

Iako uspije uzeti i vrijeme za sebe, svakodnevica je velikim dijelom posvećena Pini.



''Curica je top. Bila je, dok mama tu radi, ona je bila na baletu. Tato je odvede na na balet. Sutra slavi rođendan, iako ga imala prije mjesec dana''. Oko svega se, naravno, dogovara i sa suprugom Sinišom. A najvažniji je kompromis.



''Mislim mora bit dogovora. Ima nekad dogovora koji ćeš postić tako da digneš glas, kako na dijete tako i na muža. Nekad su muževi gori od djece. Ja se znam šalit da imam dvoje djece i da mi je s ovim manjim jednostavnije. S njom se nekad lakše dogovorim''.

Iako glumi od 12 godine, gluma je sada na čekanju. Više ne želi raditi sve, nego samo ono iza čega stoji srcem.

''Tako da nisam odustala od glume ili tako nešto. Samo sam trenutno u situaciji i da ne moram raditi sve što mi se ponudi, jer ću biti inače gladna kruha. I želim raditi s ljudima s kojima želim raditi, s stvari koje želim raditi''.

A Pina nije bila baš oduševljena baš kad je mamu vidjela na pozornici.

Igrali smo na otvorenom. Znači ona kad idem u studio, ide sa mnom u studio. Vidi kad radimo doma kako je to zapravo muž i ja radimo, vidi šta radimo, kako radimo. Sve je to jasno, zna da idem igrat predstavu, obožavajuću kazalište. Znači, prvu predstavu gledala je kad imala godinu dana i sve je to u redu, ali mama na sceni, ne. Igrali smo na otvorenom, ona se toliko derala za vrijeme predstave, da je muž morao ono, ići podmitit, kupit joj ne znam šta i otići.

Mnogo je tu obveza. Podcast, kazalište i majčinstvo – no Lana ih žonglira bez skrivanja i uljepšavanja.

