Nakon uloge Dražena Petrovića naš mladi glumac okušao se u nečem drugom: ''Nije bilo ponuda''

Nakon uloge Dražena Petrovića, umjesto novih filmskih setova, Domagoja Nižića čekao je – taksi. Priznao nam je da nije imao drugih ponuda pa je odlučio okušati se u nečem novom. Nakon toga nastupao je u showu Tvoje lice zvuči poznato, a sada je i radijski voditelj. Našoj Dijani Kardum otkrio je kako je zaprosio dugogodišnju djevojku.

Kad je u listopadu prošle godine premijerno prikazan film Dražen, posebne emocije imao je mladi glumac Domagoj Nižić. Utjelovio je košarkaškog virtuoza, što je za tako mladog glumca bio poseban izazov.



''Osjećaj kao da se to nije prekinulo budući da je film putovao svuda i evo imat će priliku u sedmom mjesecu imati svoju premijeru, na NBA summer ligu - festivalu njihovom u sklopu lige i mislim da će to biti jako velika stvar, odnosno da već i je. Evo baš sam sad dobio poruku od kolege iz Poljske koji je igrao s nama u filmu, igrao je službenika, carinika na granici i kaže mi baš da je jučer ili danas bila premijera u Poljskoj na nekoj od platforma i da su oduševljeni, da su stvarno reakcije odlične, film sada širi granice'', otkrio nam je Domagoj Nižić.

Iako je Dražen bio jedan od najgledanijih domaćih filmova u kinima prošle godine, put do novih projekata nije bio lak.



''Taj jedan period nakon Dražena sam onda vozio taksi, nisam znao što bih radio, nije ništa stizalo od novih ponuda. Bilo je onako zanimljivo. Ljudi uđu u taksi pa me prepoznaju, misle da je skrivena kamera međutim ja sam samo mlad dečko koji želi radit i imat novac koji može trošit. Onda je ušao taj show na Novoj, na čemu sam jako zahvalan TLZP. i mislim da je to super iskustvo u život'', ispričao je.

Uz to što je na ovogodišnjem Pula Film Festivalu njegov Dražen imao projekciju, Domagoj je sudjelovao i na radionici Prvi put na filmu, gdje su sudionici imali priliku učiti kako se kvalitetno pripremiti za audicije i casting procese, pa čak i one u inozemstvu. Što mu, priznaje Domagoj, ne bi teško palo.



''Bi kako ne bi, volio bi, to je sve neko iskustvo, izazov, siguran sam da samim time nešto naučiš a i smatram da mi je potrebno dobar drill. Budući da je Dražen bio nekih pola filma praktički na engleskom i Amerika je bila ko producent, onda nekako sad i mogu. Imao sam nekog iskustva ranije igrajući na drugom jeziku ali sad da cijelu ulogu pripremam i da je sav rad oko filma i cijela priprema na engleskom iskreno trebalo bi mi više vremena'', priča Domagoj.

Danas je fokusiran na obitelj i privatni život, ali priznaje da ne planira predaleko.

''Ne razmišljam toliko o nekoj dalekoj budućnosti, ali volio bih biti, imati obitelj, biti sretan u obitelji prije svega i da ono nekako svaki korak koji iduži radim bude dobar i za njih. I tu treba biti odgovoran'', zaključio je.

Potporu mu pruža i djevojka Lucija Helena, koja mu je pomogla i u engleskim scenama filma.



''Je, je osobito u Draženu davala mi je odlične savjete jer i sama ima iskustva ispred kamere. I moram priznat da ninje bilo nje, kad su bile engleske scene u Draženu na američkom, ne bi bile takve kakve jesu jer je ona igrala sa mnom paralelno'', govori Domagoj.

Par se upoznao prije 20 godina. Pripremaju i vjenčanje, a zaruke su bile, mogli bismo reći, tradicionalne.



''Kleči se pred Bogom ali to je neki znak onako lijep, mislim da kleknut pred nekim kao pred dragim Bogom i da pitaš tako jedno pitanje hoćeš li se udat za mene fakat iziskuje neku hrabrost i drhte ti noge i tresu ti se ruke i sve'', priznaje.

Iz showa Tvoje lice zvuči poznato nosi lijepe uspomene. A članicu žirija Mineu, čak je i ugostio u svojoj radijskoj emisiji.



''Recimo s Mineom, s kojom nisam toliko tijekom showa puno pričao, emisija s njom mi je bila jako dobra. Baš smo ugodno razgovarali. Ovako nam je prošlo vrijeme. Zec je bio pravi gospodin....'', priča Domagoj.

Domagoj Nižić uživa u svakom novom izazovu, a nakon uloge Dražena Petrovića, jasno je da se od njega još mnogo može očekivati – i na filmu, i izvan njega.

