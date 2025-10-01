Srpski vizažist transformacijom u glazbenu divu zadivio fanove: "Možeš ju zamijeniti"

Stefan Subotić pokazao se dobrom konkurencijom našoj Marini Mamić, ovoga puta transformacijom u Anu Nikolić.

Srpski vizažist Stefan Subotić ponovno je dokazao svoju kreativnost i smisao za zabavu. Ovoga puta transformirao se u popularnu srpsku pjevačicu Anu Nikolić, a video koji je podijelio na društvenim mrežama izazvao je veliki interes i brojne reakcije njegovih pratitelja.

Na početku snimke Stefan se pojavljuje u opuštenijem izdanju, držeći u ruci dugu smeđu periku, da bi u jednom potezu postao srpska glazbena zvijezda.

Stefan Subotić - 5 Foto: Instagram

Stefan Subotić - 7 Foto: Instagram

Stefan Subotić - 1 Foto: Instagram

Stefan Subotić - 6 Foto: Instagram

U potpunosti je utjelovio Anu, od upečatljive šminke, frizure i detalja poput velikih zlatnih naušnica, pa sve do glamurozne crne čipkaste kombinacije.

Stefan Subotić - 3 Foto: Instagram

Stefan Subotić - 4 Foto: Instagram

Poseban dojam ostavio je način na koji je Stefan dočarao Anin prepoznatljiv stav i mimiku, što je dodatno zabavilo publiku. Ovo nije prošlo bez reakcije njegovih fanova, koji su već oko 300 tisuća puta pregledali video.

Stefan Subotić - 3 Foto: Stefan Subotić/Instagram

Stefan Subotić - transformacija u Josipu Lisac Foto: Instagram

"Kad otkaže koncert, možeš ju zamijeniti", "Više liči na Anu Nikolić nego sama Ana Nikolić", "Jedna od najfenomenalnijih tvojih transformacija!!! Sve si skinuo, do detalja…. Šminka, pogled, pokret, stav, stajling", "Čovječe jesi ti s ove planete? Ovo je brutalno. Ali kako uspiješ i te pokrete skinuti. Općenito od tih pjevača? Jel vježbaš puno prije ili si dupli talent?", "Oooo pa ti si genije, Stefane!!!! Wauuuuu kakav umjetnik, bravo", "Stalno se ponavljamo kao "e ovo je najbolja do sada", kad boom evo opet najbolje i tako ko zna koliko puta do sada", "I boja očiju vam je identična", "Kad pomislim da ne moze savršenije, ti pokažeš da ipak može. No comment!", stoji među mnogim komentarima.

Ovim potezom Stefan Subotić pokazao je koliko zabave i kreativnosti može donijeti jedna vješto izvedena makeup transformacija, a publika je zasigurno jedva dočekati njegov sljedeći izazov.

Kako se transformirao u Teu Tairović, pogledajte OVDJE.

Tijekom ljeta transformirao se u našu glazbenu divu Josipu Lisac, a kako je to ispalo, pogledajte OVDJE.

