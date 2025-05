Domagoj nam je ispričao sve o ključnim detaljima transformacije u Elvisa Presleya!

Elvis Presley donio je Domagoju Nižiću sreću u devetoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato, u kojoj je odnio titulu pobjednika. Kakvu glazbu sluša privatno, koji su bili ključni detalji kod transformacije u Elvisa i koje mu preobrazbe u showu najteže padaju, otkrio je Matei Slogar za IN magazin.

Las Vegas donio je Domagoju Nižiću prvu pobjedu u showu, a da je briljirao kao Elvis prepoznali su njegovi kolege kandidati zahvaljujući kojima je dobio najveći broj bodova.



''Ja sam osvojio i žiri, samo su oni morali to malo da ne ispadne da ja sve bodove uzmem. Šalim se, kolege su me podržale maksimalno i dobro su se zabavili, i onaj ludi dvojac od Mešina i Detelića kad su oni uživali onako jednostavno pobjeda je morala biti u mojim rukama'', priča Domagoj.



''Pokušao sam što približnije biti Elvisovom glasu i njegovom pokretu, dosad možda najteža transformacija ali i najupečatljivija rekao bih. Jer radi se o čovjeku čija je energija toliko bila na out i njegovo pjevanje da ti to sve moraš hendlati u isto vrijeme, a nije lako'', dodao je.



Za potrebe transformacije dobio je periku koja mu se, priznaje, svidjela.

''Htio sam ostavit na kraju tu frizuru ali mi nisu dali''.



Uz bezvremenski hit Viva Las Vegas donio je dašak glamura u studio, a uz pjevanje bilo je važno skinuti i njegove pokrete.



''Sve ono što sam vidio, sve njegove trademarkove, pokušao sam posložiti u pjesmi da imam par možda nekih njegovih upečatljivih pokreta, poteza koji će nagovjestiti da se radi o Elvisu'', priča Domagoj.



Otkrio nam je i kakvu glazbu preferira privatno.



''Volim slušati rock, prepoznajem se tamo najviše, nekako mi je najcjelovitija muzika, ljubitelj sam i domaće glazbe možda najviše neke narodne u smjeru sevdaha, klape i tako nešto što je prepuno emocija'', govori.



Pa je jednog domaćeg izvođača dobio za iduću transformaciju u showu:



''Idući put sam Željko Bebek, tako da ostajem u ritmu rocka, uživam, sve je dobro dok nisam žena. Pogotovo ako je žensko i plesna koreografija i još je na stranom jeziku i još nosi štikle i ima dugu kosu i našminkana je'', smatra Domagoj.



Zato će Domagoj bezbrižno dočekati nedjelju i mušku transfomaciju koju ne propustite pratiti u novoj epizodi omiljenog showa Tvoje lice zvuči poznato.

