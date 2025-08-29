Srpska zvijezda dobila neobičan poklon! Otac ispunio obećanje koje je davno dao

Povodom svog 40. rođendana, Rada Manojlović na poklon od oca je dobila - traktor.

Srpska folk pjevačica Rada Manojlović nedavno je proslavila 40. rođendan, a da joj ostane u velikom sjećanju, pobrinula se njezina obitelj.

Unatoč tome što nije htjela veliko slavlje, Radina sestra Marija joj je priredila zabavu s 20-ak osoba u restoranu nedaleko Požarevca, no najveće iznenađenje joj je priredio otac Rade. Kako pišu srpski mediji, Rade je svojoj kćeri ispunio davno obećanje kako će joj za ovaj rođendan pokloniti traktor.

Ovaj poklon oduševio je pjevačicu koja je još kao dijete naučila voziti traktor i raditi poslove na selu.

"Svi znaju da samo Rada zna voziti traktor, pa ga je i zaslužila od mene! Naučila je još kao mala. Obećao sam joj da će za četrdeseti rođendan dobiti traktor i tako je i bilo. Vozit ću ga ja dok sam živ, a poslije neka ona nastavi ako želi. Rakiju sam joj također poklonio, iako znam da je neće piti. Neka ima kad joj netko dođe, da ga posluži, jer zna se da ja pravim najbolju rakiju", ispričao je gospodin Rade.

Rada je prepričala dojmove o rođendanu na X-u, naglasivši kako se unatoč brojci osjeća mlađom.

"Primijetila sam da mnogi ljudi izgledaju mlađe nego što njihove godine pokazuju. Moj zaključak je da vrijeme zapravo ide sporije i da fizički starimo manje nego što kalendari sugeriraju", priznala je Rada.

