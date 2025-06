Calvin Klein uhvaćen u društvu 46 godina mlađeg muškarca za kojeg se šuška da mu je partner

Calvin Klein viđen je kako uživa u kavi s mlađahnim Kevinom Bakerom.

Ikona američke modne industrije, 82-godišnji Calvin Klein, svoj privatni život čvrsto pokušava sakriti od javnosti, a već se godinama šuška da voli muškarce.

Calvin Klein - 4 Foto: Profimedia

Iako to javno nikad nije priznao, Calvina se stalno može vidjeti u društvu muškaraca, a od prošle godine nekoliko je puta uhvaćen s 46 godina mlađim ljepotanom Kevinom Bakerom.

Calvin Klein - 2 Foto: Profimedia

Calvin Klein - 3 Foto: Profimedia

Ovih dana paparazzi su ih uhvatili kako ispijaju kavu u popularnom talijanskom restoranu na Manhattanu.

Calvin Klein - 1 Foto: Profimedia

Baker je nekada bio model i član brojnih kampanja, ali danas to više nije slučaj. Neki ga nazivaju ''igračkom Calvina Kleina'', pisao je Hallo Magazine.

Sve to mnogima je bizarno jer Calvin iza sebe ima brakove sa ženama. S dizajnericom Jayne Centre oženio se 1964., a s njom je dobio i kćer Marci, koja danas radi kao televizijska producentica. U braku su bili punih deset godina, sve do 1974., kada su se i razveli, pisao je Hello Magazine.

Calvin Klein i Kevin Baker - 4 Foto: Profimedia

Calvin Klein, Kevin Baker Foto: Profimedia

Drugi brak, s asistenticom Kelly Rector, bio je nešto duži. Oženili su se 1984. u Rimu, a razveli 1996., iako su se službeno razišli tek 2006. godine.

Calvin Klein - 6 Foto: Profimedia

