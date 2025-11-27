Od dječje zvijezde do glavne junakinje blagdanskog hita: Tko je slatkica iz nove urnebesne božićne priče?

Olivia Holt, nekadašnja Disneyjeva zvijezda, danas osvaja publiku kao lice nove božićne komedije.

Olivia Holt, koju su gledatelji ispred malih ekrana upoznali kao Disneyjevu teen-zvijezdu, pojavila se u novom božićnom filmu ''Jingle Bell Heist'' i ponovno privukla pažnju javnosti svojim izgledom, energijom i šarmom.

U ovoj blagdanskoj komediji glumi odvažnu mladu ženu koja se nađe u središtu urnebesne božićne pljačke. Njezin partner u filmu je britanski glumac Connor Swindells, najpoznatiji po ulozi u seriji Sex Education. 29- godišnja glumica za ovu se ulogu pripremala na vrlo neobičan način.

Film '''Jingle Bell Heist'' Foto: Profimedia

''Radila sam s mađioničarom na početku snimanja. Naučila sam biti brza s rukama, vrlo lukava i sumnjiva – i bilo je jako zabavno'', otkrila je za People.

A tko je zapravo ona? Rođena 1997. u Tennesseeju, Olivia je od najranije dobi pokazivala ljubav prema glumi i pjevanju. Karijeru je započela s reklamama i kazalištem, a široj publici postaje poznata kroz Disneyjevu seriju ''Kickin' It'', gdje je glumila Kim, simpatičnu tinejdžericu koja trenira borilačke vještine. Uslijedila je glavna uloga u filmu ''Girl vs. Monster'', a zatim i u seriji ''I Didn't Do It'', čime je stekla status omiljenog Disney lica.

Olivia Holt Foto: Afp

Olivia Holt Foto: Afp

Nakon Disneya, Olivia je napravila veliki iskorak u karijeri. U Marvelovoj seriji ''Cloak & Dagger'' tumačila je glavnu junakinju Tandy Bowen, dok je u psihološkoj drami ''Cruel Summer'' pokazala glumačku zrelost i osvojila i kritiku i publiku.

Olivia Holt Foto: Afp

Olivia Holt Foto: Afp

Na velikom platnu pojavila se u filmovima ''Status Update'' i ''Same Kind of Different as Me'', a paralelno je gradila i glazbenu karijeru.

I dok bez problema utjelovljuje razne uloge na ekranu, Olivia svoj privatni život drži podalje od reflektora, piše Elle. Tijekom godina povezivali su je s nekoliko partnera, uključujući bivšeg Disney kolegu Lukea Benwarda i glazbenika Tonyja Ferrarija.

Olivia je i vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje često dijeli trenutke sa snimanja, ali i djeliće svoje svakodnevice. Na Instagramu je prati čak 4.9 milijuna ljudi.

