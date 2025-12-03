Stela Rade ipak će nastupiti u Zelini nakon skandala prošle godine: ''Hvala na povjerenju!''

Stela Rade nastupit će u Svetom Ivanu Zelini na Adventu, a svi se sjećaju skandala koji se dogodio prošle godine.

Najpoznatija hrvatska harmonikašica Stela Rade ove godine nastupit će na Adventu u Svetom Ivanu Zelini.

Odluka je to koju je donijela gradonačelnica Zeline nakon skandala koji se dogodio prošle godine. Naime, Steli je tik pred nastup otkazan koncert, a koje je objašnjenje tada stiglo od turističke zajednice, čitajte OVDJE.

Ipak, nova gradonačelnica Zeline Eva Jendriš Škrljak odlučila je ispraviti nepravdu te je pozvala Stelu na ovogodišnji Advent.

''Prošle godine nastup Stele Rade otkazan je tik pred početak. To je bila situacija s kojom se nisam mogla i ne mogu složiti. Upravo zato još i prije nego što sam postala gradonačelnica odlučila sam reagirati i ispraviti ono što je učinjeno, pozvala sam Stelu u Zelinu. Način na koji se tada postupalo prema mladoj izvođačici smatrala sam nedostojnim – i prema njoj i prema našim sugrađanima. Stela Rade vraća se na zelinski Advent. Nastupa 27. prosinca. Ovoga puta dočekujemo je otvorenih ruku – s poštovanjem, profesionalno i bez ikakvih otkazivanja. Uz osigurane uvjete, struju i pozornicu kakvu svaki izvođač zaslužuje. Jer Advent je vrijeme kada jedni drugima vraćamo osmijeh, a gradu dostojanstvo koje mu pripada'', napisala je na Facebooku.

Stela je njezin status podijelila na društvenim mrežama te dodala: ''Bit će nam lijepo u Zelini, hvala na povjerenju''.

Stelin nastup održat će se 27. prosinca.

Nedavno je Stela prekinula Senidin koncert u Zagrebu, a razlog pročitajte OVDJE.

