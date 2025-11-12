Od sviranja na ulici do zlatnog gumba: ''Jer se to može!''

Večer u Supertalentu obilježila je priča o glazbi, upornosti i emociji – priča violinista Svebora Mihaela Jelića, koji je svoj put započeo na ulici, a završio pod zlatnim konfettima. S nevjerojatnom energijom i jedinstvenim stilom, dokazao je da klasični instrument može zvučati moderno, moćno i strastveno.

Šesti nastup večeri u Supertalentu pretvorio se u pravi trenutak za pamćenje. Mladi violinist Svebor svojom je energijom, strašću i glazbenim talentom podigao publiku na noge i — osvojio zlatni gumb!

Prije nego što je stao na pozornicu, Svebor je otkrio da je violinu počeo svirati još kao dijete, no svoj pravi stil pronašao je tek kad je počeo svirati na ulici.

''Sviram violinu od osme godine. Klasično sam krenuo, jer je moj brat svirao violinu, ali tek sam kroz uličnu svirku shvatio da ne moram svirati samo klasiku i da ne moram svirati na klasičan način. Moj stil je s vremenom postao dinamičniji, brži, agresivniji'', objasnio je.

Priznao je i da ga je upravo majka nagovorila da se prijavi u show:

''Mama mi je najveća podrška. Supertalent gledam već deset godina, stvarno pratim show i sviđa mi se, ali ona je zadnje dvije godine stalno govorila: ‘Ajde, prijavi se!''.

Nakon što je Svebor započeo svoj nastup, studio je u trenu oživio. Njegova energična izvedba na violini spojila je klasiku, pop i rock u jedinstven glazbeni spektakl.

Fabijan Pavao Medvešek bio je prvi koji je ostao bez riječi:

''Nevjerojatno, jako dobro. To je jako teško!''.

Davor Bilman se nadovezao:

''Kad si krenuo malo žešće, bilo je super. Meni je ovo top!''.

Pogledaji ovo Celebrity Drama u Zagrebu: Stela Rade prekinula nastup regionalne zvijezde zbog hitne intervencije

Maja Šuput je oduševljeno istaknula:

''Meni je fascinantno koliko si toga uključio u svoj nastup. Sama pomisao koliko uživaš u onome što radiš je top – jer to što ti radiš je nepresušno, never ending story! Ti istinski guštaš u glazbi i to se vidi''.

No posebno dirljiv komentar došao je od Martine Tomčić, koja je u Sveboru prepoznala izniman balans emocije i kontrole:

''Kod tebe je izrazito vidljiva vještina spajanja strasti i kontrole. Moguće je biti luđački strastven, a istovremeno imati kontrolu – i to je tvoj dar. Presretna sam što sam te večeras upoznala''.

Zlatni trenutak večeri

Nakon ovacija i komentara žirija, Fabijan je ustao i pritisnuo zlatni gumb, poslavši Svebora ravno u polufinale.

''Jer se to može!'', rekao je odlučno Fabijan dok su zlatne konfete preplavile pozornicu.

Vidno iznenađen i ganut, Svebor se zahvalio publici i žiriju, a njegov osmijeh i emocija jasno su pokazali koliko mu taj trenutak znači.

Njegova priča, od sviranja na ulici do velikog uspjeha na televizijskoj pozornici, dokazala je da se snovi doista mogu ostvariti, ako u njih vjeruješ dovoljno jako.

