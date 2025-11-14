Tko je talentirani mladić koji nas je osvojio u Supertalentu? Njegova priča skriva više od glazbe

Na pozornici Supertalenta pokazao je koliko daleko može odvesti upornost, emocija i ljubav prema umjetnosti.

Večer ispunjena emocijama, glazbom i inspiracijom obilježila je osmu epizodu Supertalenta, a u središtu pozornosti našao se violinist Svebor Mihael Jelić. Njegova dirljiva priča o upornosti i ljubavi prema glazbi, u kombinaciji s izvanrednim nastupom, ganula je publiku i žiri.

Najviše je dirnuo Fabijana Pavla Medvešeka koji je bez razmišljanja pritisnuo zlatni gumb i tako ga poslao ravno u polufinale.

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 20 Foto: Nova TV

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 18 Foto: Nova TV

Prije nego što je stao na pozornicu, Svebor je otkrio da je violinu počeo svirati još kao dijete, no svoj pravi stil pronašao je tek kad je počeo svirati na ulici.

''Sviram violinu od osme godine. Klasično sam krenuo, jer je moj brat svirao violinu, ali tek sam kroz uličnu svirku shvatio da ne moram svirati samo klasiku i da ne moram svirati na klasičan način. Moj stil je s vremenom postao dinamičniji, brži, agresivniji'', objasnio je.

Priznao je i da ga je upravo majka nagovorila da se prijavi u show:

''Mama mi je najveća podrška. Supertalent gledam već deset godina, stvarno pratim show i sviđa mi se, ali ona je zadnje dvije godine stalno govorila: 'Ajde, prijavi se'!'', objasnio je.

Njegove društvene mreže otkrivaju i nešto više o njemu. Svebor nije samo violinist – on je i glazbeni producent te umjetnik koji nastupa koristeći live looping tehniku.

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 4 Foto: Nova TV

''Ja sam si uzeo slobodu prevesti live looping kao stvaranje glazbe uživo pred publikom. Što to znači? To znači da dolazim s nekom svojom opremom i znanjem (tablet, violina i tako dalje) i onda koristeći svu tu opremu na licu mjesta snimam sloj po sloj glazbe. Dakle, prvo snimim neku melodiju, onda snimim neku bas melodiju, onda snimim neki ritam, onda snimim neke rekorde i zapravo sloj po sloj, stvaram glabenu sliku preko koje onda sviram violinu. Cijela poanta je da se to događa u trenutku. Svaki put snimim nešto ispočetka, nema pripreme u smislu da kliknem gumb i nešto krene svirati - nego kliknem gumb pa nešto odsviram i kako sam to odsvirao tako ćete to i čuti. I baš zbog toga što se to događa u trenutku postoji rizik da mogu nešto zeznuti, možda nešto neće zvučati tako dobro svaki put, ali zato postoji taj neki trenutak uzbuđenja'', objasnio je na Instagramu.

Osim toga, Svebor je i filmski redatelj – iza njega stoji rad na filmu ''Frka'' iz 2025. godine, kao i na filmu ''Zagrebački ekvinocij'' iz 2019. godine.

Ispod jedne objave na YouTubeu otkrio je svojim obožavateljima i da im priprema pravu glazbenu poslasticu.

"Objavljivat ću novi singl svaka dva tjedna sve do izlaska cijelog albuma u siječnju 2026.!", napisao je ispod videa.

