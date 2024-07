Luce iz Kumova svojim prisustvom uveličala je koncert u Oliverovu čast, a pojavio se i glazbenik za kojeg se šuška da joj je dečko!

Mnogi su nazočili koncertu "Trag u beskraju", a među njima se našla i Ana Uršula Najev.

Naša glumica i zvijezda serije "Kumovi" Ana Uršula Najev stigla je na spektakularni događaj "Trag u beskraju" koji je osmišljen u čast Olivera Dragojevića.

Pozirala je u pletenoj haljini s crvenim motivima, a na nogama je nosila bež sandale koje je iskombinirala s torbicom u istoj boji.

Inače, Anu ljubavno povezuju sa sarajevskim glazbenikom Farisom Pinjom, koji je također prisustvovao istom događaju, no pozirali su odvojeno.

Iako sami dosad nisu htjeli potvrditi da su u vezi, viđeni su u istom društvu već nekoliko puta, a Najev je za Večernji list rekla što misli o medijskim napisima o njihovoj ljubavi.

''Ja i dalje biram još ne govoriti o svojem privatnom životu zato što mislim da se o njemu piše kada ja govorim i ne govorim. Izabrat ću ne otkrivati ništa i taj dio intime sačuvati za sebe. Ako pročitate i moje prijašnje intervjue, ja zapravo nikada nisam govorila o svom ljubavnom životu. Voljela bih da tako i ostane dok se ne udam'', rekla je.

Ipak, dodala je kako se osjeća po ljubavnom pitanju.

''Jako sam sretna!'' rekla je kratko te priznala da je istina kako se ljubav dogodi kad je najmanje očekujete.

''Mislim da to mogu reći i za druge segmente života. Evo, meni su se dogodili najbolji poslovni angažmani kada sam najmanje očekivala. Nakon pandemije kada sam gledala što bih radila, dogodila mi se serija 'Kumovi' i neki drugi projekti. Prije toga bilo je zatišje pred buru. Kada se čovjek najmanje nada, dogode se najljepše i najružnije situacije u životu. Ni na ružne situacije čovjek nije spreman. I one dođu odjednom, baš kao i lijepe. Mislim da je lijepo i plodonosno maštati i vizualizirati željenu budućnost, a i ona poslovica 'Kako zračiš, tako i privlačiš' nije zaludu'', zaključila je.

Glasine o njihovoj ljubavi krenula su u prosincu prošle godine. Faris se tijekom ljeta rastao od glumice Tare Thaller nakon malo više od godinu dana braka.

"Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem", izjavio je Faris tada.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Giuliano otkrio koji je najvrjedniji savjet dobio od Olivera: "Još sam bio mulac, tek sam počinjao..."

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Poslušajte kako zvuči nova Oliverova pjesma ''Vrime je'', supruga Vesna nije mogla suzdržati suze

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sin Olivera Dragojevića u prvom redu pratio koncert Trag u beskraju, evo koga je imao u pratnji!

Pogledaji ovo Celebrity Mlada hrvatska senzacija na koncertu u Veloj Luci otpjevala hitove starije od njega, ali i pjesmu koju Oliver nikad nije izveo uživo

Pogledaji ovo Celebrity Izbornik Dalić poveo je suprugu Davorku na koncert ''Trag u beskraju'', rijetko izlaze zajedno, ali ovo nisu htjeli propustiti!

Pogledaji ovo Celebrity Naša uspješna sportska novinarka došla je u Hrvatsku zbog Olivera, s prijateljicom je uživala na tradicionalnom koncertu