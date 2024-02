Luce iz Kumova konačno progovorila o vezi s glazbenikom s kojim je povezuju: ''Ljubav se dogodi kad je najmanje očekujete!''

Ana Uršula Najev napokon je komentirala glasine da je u ljubavnoj vezi s Farisom Pinjom.

Naša glumica Ana Uršula Najev progovorila je o šuškanjima da je u vezi s mladim glazbenikom Farisom Pinjom.

Iako sami još ništa nisu potvrdili, viđeni su u istom društvu već nekoliko puta, a Najev je sada za Večernji list rekla što misli o medijskim napisima o njihovoj ljubavi.

''Ja i dalje biram još ne govoriti o svojem privatnom životu zato što mislim da se o njemu piše kada ja govorim i ne govorim. Izabrat ću ne otkrivati ništa i taj dio intime sačuvati za sebe. Ako pročitate i moje prijašnje intervjue, ja zapravo nikada nisam govorila o svom ljubavnom životu. Voljela bih da tako i ostane, dok se ne udam'', rekla je.

Ipak, dodala je kako se osjeća po ljubavnom pitanju.

''Jako sam sretna!'', rekla je kratko te priznala da je istina kako se ljubav dogodi kad je najmanje očekujete.

''Mislim da to mogu reći i za druge segmente života. Evo, meni su se dogodili najbolji poslovni angažmani kada sam najmanje očekivala. Nakon pandemije kada sam gledala što bih radila, dogodila mi se serija "Kumovi" i neki drugi projekti. Prije toga bilo je zatišje pred buru. Kada se čovjek najmanje nada, dogode se najljepše i najružnije situacije u životu. Ni na ružne situacije čovjek nije spreman. I one dođu odjednom, baš kao i lijepe. Mislim da je lijepo i plodonosno maštati i vizualizirati željenu budućnost, a i ona poslovica: "Kako zračiš, tako i privlačiš" nije zaludu'', zaključila je.

Glasine o njihovoj ljubavi krenula su u prosincu prošle godine. Faris se tijekom ljeta rastao od glumice Tare Thaller nakon malo više od godinu dana braka.

"Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem", izjavio je Faris tada.

Farisova bivša supruga Tara tijekom u vezi je s Mateom Cvenićem, kojeg je upoznala dok su zajedno sudjelovali u showu ''Ples sa zvijezdama''.

Ana Uršula Najev domaćoj je javnosti najpoznatija kao doktorica Luce Akrap iz serije "Kumovi", a osim glumom, bavi se i glazbom.

