Mile Kekin pozirao sa sinom koji nema naviku pojavljivati se na mjestima gdje su kamere, malo tko je dosad znao kako izgleda!

Evo kako izgleda sin Mile Kekina, gotovo ga nikad ne vidimo u javnosti, a naslijedio je tatine gene za glazbu.

Mile Kekin Valentinovo je proveo sa sinom Vitom, kojeg rijetko viđamo u javnosti, a tata i sin zajedno su gledali film ''Bob Marley: One love'', koji je prikazan povodom 79. obljetnice rođenja legendarnog glazbenika.

Pozirali su zagrljeni, a odmah je uočljivo kako je 17-godišnji Vito viši od oca te ima dugu kovrčavu kosu.

2020. godine Mile je kratko rekao kakav je inače.

''Svira klavir, jako je muzikalan, možda muzikalniji od mene, a dovoljno je diplomatičan da neće reći ništa loše o tatinoj pjesmi jer zna tko ga hrani", našalio se Mile za IN magazin.

Osim sina Vite, Kekin je u braku s Ivanom dobio i kćer Mišu, koja je s njim čak i zapjevala u novijoj pjesmi ''Zubić vila''.

Mile kaže kako je uz Mišu i njegov sin Vito zainteresiran za glazbu, no kaže kako ih ne želi usmjeravati.

''To je na njima. Moji me roditelji nisu gurali. Štoviše, moja je majka bila iznimno nezainteresirana za glazbu, a tata je pjevao samo kad je društvo i kad se malo popije, tako da ne znam otkud to meni. Ne mislim ih nešto pretjerano gurati u tom smjeru, ali vidim da imaju nekakvu potrebu za pjesmom'', otkrio je za IN magazin.

Inače, Mile i Ivana u braku su već 16 godina, a tek 2020. godine odlučili su da će se uključiti u politiku. Prije toga ona je bila psihijatrica.

