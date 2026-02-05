Lijepe vijesti! Naš proslavljeni košarkaš i supruga postali su roditelji

U obitelji našeg proslavljenog košarkaša Ivice Zupca stigla je prinova.

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac i njegova supruga Kristina postali su roditelji. Lijepu obiteljsku vijest potvrdio je na društvenim mrežama novinar koji prati Los Angeles Clipperse, NBA momčad za koju Zubac nastupa.

Zbog osobnih razloga Zubac nije nastupio u utakmici protiv Cleveland Cavaliersa, a ubrzo je otkriven i razlog njegova izostanka. Kako je navedeno, situacija nema veze sa sportskim transferima, već s prinovom u obitelji.

''Ivica Zubac večeras neće igrati protiv Cavaliersa zbog osobnih razloga. To nema veze s razmjenama. On i njegova supruga sinoć su dobili dijete'', stoji u objavi.

Ivica Zubac has been ruled out for personal reasons against the Cavaliers tonight.



It's not trade related. He and his wife had a newborn child last night. — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) February 4, 2026

Zubac i Kristina ovu sretnu vijest zasad nisu javno komentirali, a ranije je Kristina za Story otkrila da čekaju djevojčicu.

Kako je započela ljubavna priča Ivice Zupca i njegove supruge? Imao je samo 18 godina kada su se upoznali. Više o tome pisali smo OVDJE.

