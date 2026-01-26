Potvrdila šuškanja o novoj ljubavi? Video naše influencerice izazvao lavinu reakcija

Jelena Perić na Instagramu je objavila video na kojem uživa u zimskim radostima s misterioznim muškarcem.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih beauty influencerica Jelena Perić uživa u zimskim radostima, ali ako je suditi prema njezinim društvenim mrežama, na zimovanju nije sama.

Naime, ova Hrvatica na društvenim je mrežama objavila video sa misterioznim muškarcem. Šuškanja o novoj ljubavi romantičnom fotkom potaknula je još u lipnju 2025. godine, a čini se kako s novom ljubavi baš uživa.

''Ski date'', kratko je napisala uz crno-bijeli video koji je nastao na Jahorini.

Komentati ispod njezine objave nizali su se jedan za drugim.

''Op, op'', ''Aaaaa volim'', ''Jaooo'', ''Neka živi ljubav'', ''Predivno, želim ti svu sreću draga Jelena'', samo je dio komentara s Instagrama.

Perić, koja se proslavila svojim make-up transformacijama, zbog kojih je dobila i nadimak hrvatska Kim Kardashian, na društvenim mrežama ne dijeli detalje o svom privatnom životu i obitelji.

Dugo godina bila je u vezi s bivšim nogometašem Igorom Bubnjićem, s kojim je dobila sina Tea, no prekinuli su u ljeto 2022. nakon trogodišnjih zaruka, nedugo nakon što smo ju gledali i showu ''Ples sa zvijezdama''.

