Je li ova mlada dama sljedeća kraljica romantičnih komedija?

Emily Bader oduševila je gledatelje novom ulogom, a sve više osvaja i svijet showbusinessa.
Film ''People We Meet on Vacation'' nedavno je stigao pred publiku i odmah osvojio simpatije gledatelja diljem svijeta. Ova romantična komedija, temeljena na istoimenom bestseleru autorice Emily Henry, donosi toplu, duhovitu i emotivnu priču o prijateljstvu, ljubavi i drugim šansama.
Radnja prati dvoje najboljih prijatelja, Alex i Poppy, koji već godinama zajedno putuju svako ljeto – sve dok jedna situacija ne prekine njihovu tradiciju. U glavnim ulogama pojavljuju se Tom Blyth kao Alex i Emily Bader kao Poppy, a publika ih je odmah zavoljela zbog iskrene kemije i šarma koje su unijeli u svoje likove.
A tko je ova mlada glumica?
Naime, Emily ima tek 29 godina, a rođena je u Temeculi u Kaliforniji, gdje je vrlo rano osjetila ljubav prema glumi.
''Bila sam očajna da glumim u bilo kakvim predstavama, ali nisam se mogla probiti ni u školske produkcije'', ispričala je za Air Mail.
Sa samo 15 godina napravila je PowerPoint prezentaciju kako bi pokušala uvjeriti roditelje da joj dopuste preseljenje u Los Angeles, inspirirana sličnom pričom o Emmi Stone, no roditelji su joj rekli da mora pričekati do punoljetnosti. Nakon završetka srednje škole, preselila se u Los Angeles, gdje je studirala kazalište na sveučilištu Loyola Marymount i počela dobivati uloge u niskobudžetnim filmovima i televizijskim serijama. Profesionalni kazališni debi ostvarila je 2018. godine u Geffen Playhouseu u Los Angelesu, u predstavi ''Our Very Own Carlin McCullough''. Nakon toga glumila je u hororu ''Paranormal Activity: Next of Kin'', pojavila se u seriji ''Charmed'', a 2023. igrala je ulogu u mafijaškom filmu ''Fresh Kills''.
Prvu veliku ulogu u mainstreamu ostvarila je u povijesnoj fantasy-romansi ''My Lady Jane'', koja je 2024. premijerno prikazana na Amazon Primeu.
Iako o njezinom privatnom životu nije poznato mnogo, šuška se da je glumica u vezi sa švedskim snimateljem i fotografom Martinom Tobom, a njihovi zajednički prizori s vremena na vrijeme osvanu na društvenim mrežama.
Na društvenim mrežama prilično je aktivna, osobito na Instagramu, gdje je prati više od 200 tisuća ljudi. Redovito dijeli trenutke sa snimanja, ali i poneki uvid u privatni život – od putovanja do svakodnevnih, opuštenih trenutaka.
