Našeg bivšeg Vatrenog iznenadio prizor koji ga je dočekao u hotelskoj sobi!

Dejan Lovren iznenadio je svoje pratitelje objavom iz hotelske sobe koja je brzo privukla pozornost na društvenim mrežama.

Iskusni hrvatski stoper, Dejan Lovren, koji od ljeta 2024. godine nosi dres grčkog PAOK-a, sinić je u Ateni igrao polufinalnu utakmicu Kupa protiv Panathinaikosa.

Uoči važnog susreta Lovren se javio na Instagramu, gdje je objavio fotografiju Biblije koju je zatekao u svojoj hotelskoj sobi.

Dejan Lovren na Instagramu

Uz fotografiju je kratko poručio: ''Rijetkost je naći Bibliju u hotelskoj sobi. Amen zbog toga''.

Lovren je i ranije otvoreno govorio o važnosti vjere u svom životu, a i ova objava pokazala je da mu duhovna dimenzija predstavlja važan dio svakodnevice, čak i uoči velikih sportskih izazova.

Dejan Lovren

Dejan Lovren

Otkako više ne igra za reprezentaciju, Lovrena rijetko vidimo u javnosti. Gdje je bio prošle godine pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, od 2012. godine Lovren je u braku sa suprugom Anitom te imaju kćer i sina.

Dejan i Anita Lovren

