Dugo ga nismo vidjeli! Mario Mandžukić snimljen tijekom napete utakmice Hrvatske

Mario Mandžukić u Sloveniji je s tribina pratio polufinale Europskog prvenstva u futsalu između Hrvatske i Španjolske.

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu, koji se igrao u Sloveniji, pratio je i niz poznatih lica. Na tribinama su se okupili uzvanici koji su iz lože pratili napete trenutke utakmice, a među njima je snimljen i Mario Mandžukić.

Proslavljeni Vatreni bio je vidno dobro raspoložen te je s osmijehom na licu pratio događanja na terenu. Fotografije s tribina pokazuju Mandžukića opuštenog i koncentriranog, kako u društvu pažljivo prati svaku akciju i reagira na uzbudljive trenutke dvoboja.

Mario Mandžukić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U tamnoj, ležernoj kombinaciji, Mandžukić se uklopio u sportsku atmosferu, a njegovo prisustvo nije prošlo nezapaženo među okupljenima.

Mario Mandžukić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

