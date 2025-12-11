Koje namirnice izbjegava izbirljivi princ Harry? Njegova lista prava je noćna mora za gurmane

"With Love, Meghan: Holiday Celebration" ne prestaje davati uvid u život princa Harryja i Meghan Markle, a sada je otkriveno i što odbjegli član kraljevske obitelji ne jede.

Nije tajna kako članovi britanske kraljevske obitelji imaju niz namirnica koje ne jedu. U to se uvjerila i Meghan Markle nakon udaje za princa Harryja, mlađeg sina trenutačnog britanskog vladara Charlesa III.

Kako je otkrila u božićnom specijalu sve emisije "With Love, Meghan: Holiday Celebration", glumica je otkrila sve namirnice koje Harry ne voli jesti. U razgovoru s kuharom Tomom Colicchijom, koji je radio svoju salatu od cikle, crnih maslina, komorača i ukiseljenog povrća, Meghan je otkrila kako upravo te namirnice Harry izbjegava.

"Kad bih vam nabrojala glavne stvari koje moj suprug mrzi jesti… Prva stvar je cikla. Slijede crne masline, komorač i ukiseljeno povrće", rekla je Markle dok je Colicchio radio salatu od tih namirnica. Nešto kasnije pridružio im se i Harry, koji je tu salatu u šali nazvao "antisalatom", no zato ga je oduševio gumbo, specijalitet njegove punice Dorije Ragland.

Još od ranije otkriveno je kako Harry ne voli jastoga, a mnogi članovi kraljevske obitelji izbjegavaju školjke kako bi izbjegli mogućnost trovanja hranom tijekom službenih dužnosti.

Na listi namirnica koje izbjegavaju je i češnjak kako bi se izbjegao neugodan zadah iz usta, a kralj Charles ne dopušta ni foie gras.

