Tko je rekao da je vrijeme za ples prošlo? Provjeri svoje znanje o filmskom klasiku!

Piše E.G., Danas @ 20:07 Zanimljivosti komentari
Prljavi ples Prljavi ples Foto: Profimedia

Prisjetite se velikog hita osamdesetih zbog kojeg smo svi poželjeli satove plesa!

Što čeka Eurosong?
"najvažnije je slati slike mira"
Što čeka Eurosong? Najkontroverznije izdanje u posljednjem desetljeću tek počinje
Priča Vlade i Nataše Šole
imaju dvoje djece
Brak proslavljenog rukometaša počeo je dok još nije bio zvijezda, a zajedno su prošli sve prepreke
Sandra Perković objavila posto o prijateljstvu
"Nemojte prokockati!"
Thompsonova supruga oglasila se na Facebooku, objavu su odmah prepoznale njezine prijateljice
Kako danas izgleda John DeLuca?
trenira punom parom!
Kako danas izgleda zvijezda Disneyjeva hita? Od njegove uloge prošlo je 13 godina!
Meghan Markle i princ Harry se povukli iz organizacije za prevenciju nasilja
"već ustaljeni model"
Meghan Markle i princ Harry povukli se iz organizacije koju su osnovali!
Kolinda Grabar-Kitarović ide na Antarktiku s Kristijanom Iličićem: Putovanje vrijedno gotovo 17 tisuća eura
basnoslovan iznos
Kolinda krenula u ledenu avanturu s našim najpoznatijim travel influencerom, od cijene će vam se zavrtjeti u glavi
Slovenija šalje dva vojnika na Grenland
U sklopu vojne vježbe
Odluka je pala! Susjedi šalju vojnike na Grenland
Parlamentu upućen prijedlog za izlazak Francuske iz NATO-a
Početak kraja saveza?
Parlamentu upućen prijedlog za izlazak europske zemlje iz NATO-a
U teškoj nesreći u Austriji stradao hrvatski vozač
Autocesta u Austriji
FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
Tajne prošlosti: Možda je njezinim mukama došao kraj
TAJNE PROŠLOSTI
Možda je njezinim mukama došao kraj
