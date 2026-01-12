Tko je rekao da je vrijeme za ples prošlo? Provjeri svoje znanje o filmskom klasiku!

Prisjetite se velikog hita osamdesetih zbog kojeg smo svi poželjeli satove plesa!

Spremni ste zaplesati kroz jedan od najromantičnijih filmova svih vremena?

"Prljavi ples" nije samo filmski klasik, već priča o ljubavi, odrastanju, zabranjenim osjećajima i legendarnim plesnim koracima koji su obilježili generacije. Od nezaboravnih replika i glazbe koja se pamti, do kemije između Baby i Johnnyja – ovaj film ima sve.

Kako bismo provjeriti koliko poznajete film, pripremili smo jedan kviz, a samo najbolji kasnije mogu uskočiti u plesne cipelice.

