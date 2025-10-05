Kakav susret! Jedan detalj s fotke Nene Belana i poznate kolegice nasmijao mnoge

Prije svog koncerta u klubu Boogaloo, Neno Belan je otišao u Tvornicu kulture kako bi se susreo sa svojom imenjakinjom, njemačkom zvijezdom Nenom.

Zagreb je proteklih dana potresla prava groznica osamdesetih, i to zahvaljujući njemačkoj glazbenoj zvijezdi Neni koja je nastupala u Tvornici kulture u sklopu turneje "Wir gehören zusammen".

Iako je od njezinog velikog hita "99 Luftballons" prošlo više od 40 godina, 52-godišnja Njemica i dalje pokazuje kako su godine za nju samo broj. Gotovo istodobno, u klubu Boogaloo koncert je imao Neno Belan. Iako sam nije mogao prisustvovati njezinom koncertu, naš pjevač odlučio je iskoristiti priliku i posjetiti Neninu tonsku probu, a zajednička fotografije dvoje imenjaka nije mogla proći nezapaženo.

Neno Belan Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Neno Belan - 5 Foto: Mario Poje/TopRadio PR

Nena - 6 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Nena - 4 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Osim što imaju slična imena, Neno i Nena su slučajno odjenuli iste boje. Dok je Neno Belan imao oker sako, crnu majicu i crne hlače, Nena je odjenula crnu kožnu jaknu, crnu majicu i oker hlače.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Otac mu je velika rock legenda!

"Kada se Nena i Neno sretnu istu večer u Zagrebu! Nenu gledate u Tvornici, a mi se vidimo u Boogaloo! Outfit je bio sasvim slučajan", napisao je Belan i nasmijao svoje fanove.

"Oboje top!", "Hoćemo duet, budi naš novi Ivo Robić", "Baš ste super! Outfit vam je kao da je dogovoren", "Ovo je predobro!", "Ajmeee kolega blago ti se", napisali su mu pratitelji.

Prije sedam mjeseci Belan je održao veliki koncert u Areni Zagreb, a izvještaj pročitajte OVDJE.

Za IN magazin je progovorio o svojim zdravstvenim problemima, o čemu više pročitajte OVDJE.

