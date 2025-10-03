Zanimljiva ljubavna priča Kolumbijke iz Supertalenta i našeg Stipe iz Metkovića!

Ingrid i Tatan svojim su plesom zadivili publiku i žiri showa Supertalent, no iza njihovog nastupa krije se priča o prijateljstvu, boli i snazi. Dok je ples za njih terapija i život, posebno je publiku osvojila ljubavna priča Ingrid i njezinog Stipe – pomorca koji joj je najveća podrška.

Na pozornici Supertalenta pojavili su se Ingrid i Tatan, plesni duo koji iza sebe ima šest godina zajedničkih nastupa – od hotela u Turskoj do velikih pozornica na kruzerima. Njihova priča nije samo plesna, već i duboko osobna, ispunjena bolnim gubicima, nevjerojatnom snagom i prijateljstvom koje je izdržalo najteže životne trenutke.

''Za mene je ples terapija. Kad plešem, povežem se sa svim svojim anđelima na nebu. Bio sam na kruzeru kad sam saznao za smrt majke, kasnije sam izgubio i oca, a šest mjeseci nakon njega i brata. U tim trenucima Ingrid je bila uz mene i tješila me. Ona mi je sada i mama, i tata, i sestra, i sve odjednom'', iskreno je podijelio Tatan.

Ingrid se osvrnula na partnera s puno divljenja: ''Život mu je zadao previše udaraca, a on je ostao snažan. I ja sam izgubila brata, pa znam što znači bol, ali Tatan je nevjerojatno snažan. Za njega ću uvijek biti tu''.

Njihov ples bio je eksplozija emocija – publika je ustala na noge, a žiri ih je obasuo komplimentima.

''Ja sam se zaljubila u vas, ovo je bila senzacija'', rekla je Maja, dok je Bilman poželio da što prije opet stanu na pozornicu.

Ljubav na palubi – Ingrid i Stipe

No iza Ingrid stoji i jedna posebna ljubavna priča koja je dodatno osvojila publiku. Njezin dečko, pomorac Stipe iz Metkovića, otkrio je kako su se upoznali na poslu.

''Zaljubio sam se na prvi pogled. Bili smo na brodu, ja sam išao na jednu stranu, ona na drugu, i tek nakon par dana sam joj prišao. Nakon toga je došla u Hrvatsku, i evo nas sad – zajedno na Supertalentu''.

Ingrid se nasmijala i dodala:

''Svih ovih mjeseci priprema Stipe nas stalno gnjavi da je naš menadžer. Sjajan je čovjek, fantastičan''.

Stipe je pak sažeo ono što ga najviše osvaja kod nje:

''Ne voli more, ne sviđa joj se sunce, ali voli plesati, dolazi iz Kolumbije… prava Dalmatinka!''.