Elegancija bez greške! Kate Middleton pokazala vještine u štiklama koje bi posramile i supermodele

Tijekom nedavnog posjeta vojnoj zrakoplovnoj bazi, Kate Middleton je oduševila mnoge hodanjem u štiklama unatrag po stepenicama.

Kate Middleton više puta je pokazala kako joj neke neobične navike nisu nimalo strane. Ovoga puta, oduševila je fanove kraljevske obitelji svojim vještinama hodanja u štiklama.

Tijekom posjeta RAF-ovoj bazi Coningsby u Lincolnshireu u ulozi Kraljevske počasne zračne komodorice, na koju je imenovana u kolovozu 2023. godine, supruga britanskog prijestolonasljednika princa Williama popela se u kokpit ratnog zrakoplova, hodajući u visokim štiklama.

Galler Prensesi Kate Middleton’ın ince topuklu ayakkabılarıyla tereddüt etmeden geriye doğru merdiven inmesi, sosyal medyada gündem oldu.pic.twitter.com/1gP5meRNP6 — Onedio (@onediocom) October 3, 2025

Hodala je po stepenicama bez da je gledala u njih, a nakon što se pohvalila svojim vještinama u simulatoru leta, spustila se unatrag po istim stepenicama, bez ikakvih problema.

Video njezinog spuštanja vrlo brzo je postao viralan na X-u, a mnogi su komentirali kako je Kate vještija od njih samih.

"Vladala je tim stepenicama kao modnom pistom", "Nosim štikle cijelo vrijeme i ne, ne bih mogla to napraviti tako besprijekorno i graciozno", "One koje nose štikle znaju da ako želimo, to i možemo unatrag", "Ona je zbilja princeza", stoji među mnogim komentarima.

Ovo nije prvi put da je Kate snimljena kako se iz letjelica iskrcava noseći štikle. Prije dvije godine, tijekom posjete Royal Navy Air Station u Yeoviltonu, iskrcala se iz helikoptera u štiklama i to bez pomoći drugih osoba.

