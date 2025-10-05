Neugodna scena na koncertu senzacije s Kosova, morali intervenirati zaštitari!

Muškarac iz publike pokušao je uhvatiti Duu Lipu za stražnjicu tijekom njezinog koncerta u Los Angelesu, zbog čega je intervenirala zaštitarska služba.

Dua Lipa, pjevačica koju obožavaju hrvatske radijske postaje, suočila se s neugodnom situacijom na jednom od svojih posljednjih koncerata.

Britanka porijeklom s Kosova održala je prvi od četiri koncerta u losanđeleskoj dvorani Kia Forum, no trenutak kada se tijekom nastupa približila publici kako bi ih pozdravila i fotografirala se ubrzo je izazvao ljutnju i zgražanje.

Galerija 26 26 26 26 26

Dua Lipa Foto: Profimedia

Dua Lipa Foto: Profimedia

Dua Lipa - 1 Foto: Dua Lipa/Instagram

Dua Lipa Foto: Profimedia

Nakon kratkog razgovora s pjevačicom, jedan muškarac iz publike je tijekom fotografiranja iskoristio priliku kako bi spustio svoju ruku na njezinu stražnicu. Srećom po pjevačicu, zaštitar je odmah reagirao i uklonio ruku s njezinih leđa.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je gledao u oči? Kada su one kročile, ostavile su malo toga mašti!

Video je originalno objavljen na TikToku, no tek objavom na X-u je izazvao komentare.

"Od ovoga mi se doslovno okrene želudac… Dua se samo pokušava približiti fanovima, a neki to shvate na najgori mogući način. Mrzim takve ljude", "Poznate osobe ne mogu se ni približiti obožavateljima bez rizika od fizičkog ili seksualnog napada, to je užasno", "Taj čuvar mu je trebao slomiti ruku. Ako je imao hrabrosti napasti ju uživo, neka snosi posljedice", "Dua je osjetila da nešto nije u redu i zato se samo bočno zagrlila s njim", "Zaštitar zaslužuje povišice", "Trebao mu je slomiti prste", napisali su Duini šokirani fanovi.

Dua Lipa Foto: Profimedia

Dua Lipa Foto: Profimedia

Dua Lipa Foto: Profimedia

Dua Lipa u Puli Foto: Instagram/Screenshot

Sama Dua, koja na turneji promovira svoj treći studijski album "Radical Optimism" objavljen lani, nije se oglasila o ovom incidentu.

Što joj se dogodilo dok se sunčala, pogledajte OVDJE.

Sredinom godine se zaručila, o čemu više čitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Kad je Seve u mini haljini zakoračila na pozornicu, temperatura u publici je odmah skočila!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Otac mu je velika rock legenda!