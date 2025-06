Michelle Obama stala je na kraj glasinama o razvodu obiteljskom fotografijom

Michelle Obama ponovno je stala na kraj glasinama o razvodu od bivšeg predsjednika Baracka objavom obiteljske fotografije.

Bivša američka prva dama Michelle Obama ovih dana je objavila emotivnu poruku posvećenu svojoj mlađoj kćeri Sashi.

Druga kći bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame i njegove supruge nedavno je proslavila svoj 24. rođendan, što je bivša prva dama iskoristila za čestitku na Instagramu.

"Sretan rođendan mojoj slatkoj djevojčici, Sashi! Ne mogu vjerovati koliko je brzo vrijeme prošlo. Tako sam ponosna na ženu u koju si izrasla. Volim te zauvijek!", napisala je Michelle uz obiteljsku fotografiju svojoj kćeri koja trenutno živi u Los Angelesu sa sestrom Malijom nakon završetka studija sociologije na Sveučilištu Južne Kalifornije.

Fotografija sa svih četvero članova obitelji Obama dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što su mediji počeli pisati o mogućim problemima u braku bivšeg predsjedničkog para. Naime, Michelle nije bila prisutna na sprovodu Barackovog prethodnika Jimmyja Cartera niti na inauguraciji Donalda Trumpa, što je nagnalo medije na pisanja o skorašnjem razvodu. Te glasine je morala opovrgnuti sama Michelle u podcastu The Diary of a CEO.

"Da sam imala probleme s mužem, svi bi vjerojatno već znali za to", poručila je Michelle, dodavši kako je počela odlaziti na terapiju kako bi napravila tranziciju u, kako kaže, novu fazu života.

Izjavila je i kako brak s Barackom ponekad jest težak, no naglasila je kako ga ne bi mijenjala ni za što, nazvavši ga "svojom osobom".

"Ljepota mog supruga i našeg partnerstva je u tome što nijedno od nas nikada zapravo nije imalo namjeru odustati od toga, jer to jednostavno nije u našoj prirodi. I ja to znam o njemu. On to zna o meni", zaključila je Michelle.

Osim Sashe, Obame imaju i kćer Maliju, koja je nedavno iz profesionalnih razloga odlučila se predstavljati kao Malia Ann, odajući počast Barackovoj majci Ann Dunham.

