Otac ga je zlostavljao, brat mu je bio član kulta: Detalji teške životne priče nekad velike zvijezde

Brian Wilson preminuo je netom uoči 83. rođendana, a iza njega je puno uspona i padova.

Član i kreativac kultnog benda Beach Boys Brian Wilson preminuo je u srijedu svega nekoliko dana uoči svog 83. rođendana. Iza njega ostali su nebrojeni hitovi kojima su on i Beach Boys ostavili u nasljedstvo glazbenoj industriji i povijesti.

Ono što mnogi ne znaju jest da se Wilson dugo vremena borio s mentalnim zdravljem, zbog kojeg se s vremenom udaljio od ostatka benda. Početkom 1970-ih povukao se iz glazbene scene, izolirao se u svojoj kući i godinama patio od depresije, paranoje i halucinacija. U to je vrijeme bio pod utjecajem kontroverznog psihoterapeuta Eugenea Landyja, koji je godinama imao gotovo potpunu kontrolu nad njegovim životom, a svi njegovi problemi su bili dodatno potpomognuti i ovisnošću te lošim odnosom s ocem Murryjem.

"Kad god su mi rekli da stanem – bilo da je to netko tko je mislio da ima moć nada mnom, nešto što se dogodilo oko mene ili glasovi u mojoj vlastitoj glavi – nastavio sam dalje", ispričao je jednom prilikom.

Gotovo sve donedavno, Wilson je još bio u svom skladateljskom naponu, no znakovi demencije sve više su preuzimali njegove aspekte života. Nakon smrti voljene supruge Melinde, njegova djeca su ga odlučila smjestiti pod konzervatorstvo.

Kao najstariji od trojice braće, Brian Wilson je najviše osjetio nasilje oca Murryja, amaterskog skladatelja koji bi istodobno sinovima usađivao ljubav prema glazbi i bio okrutan.

"Pio je previše i postao čudovište i nije znao kako se nositi sa strahovima svog sina. Kada god bi se prestrašio, derao bi se na mene ili me udario ili nazivao pi**om", napisao je u memoarima o ocu koji je sve do 1964. bio menadžer grupe Beach Boys. Istodobno, problemi su se počeli motati oko Briana, što je dovelo do živčanog sloma za vrijeme leta u Houston 1964. godine.

Koliko se bojao javnih nastupa, napisao je u biografiji objavljenoj 2016.: "Mnoga moja najgora sjećanja vezana su uz nervozu prije izlaska na pozornicu, a mnoga druga odnose se na stvari koje sam radio kako bih spriječio tu nervozu. Dio mog opijanja bilo je zbog toga. Dio droge bio je zbog toga. Neki od glasova u mojoj glavi koje sam čuo tik prije izlaska na pozornicu nisu imali ništa dobro za reći o meni."

I dok se on borio s ovisnošću, isprobavajući sve od marihuane do kokaina, u obitelji Wilson je postojao još jedan problem. Njegov mlađi brat Dennis je ušao u kult Charlesa Mansona, a koliko je bio oduševljen njime, pokazuje i to da je članovima njegove "obitelji" dozvolio boravak u njegovoj kući te je čak supotpisao pjesmu Never Learn Not To Love.

Kasnije se pokušavao distancirati od Mansonove sekte, koja će kasnije biti poznata po brutalnom ubojstvu trudne glumice Sharon Tate, no odnosi između braće su postajali sve gorima, što je rezultiralo i sudskom zabranom prilaska. Braća se nisu pomirila do Dennisove tragične smrti 1983. godine.

Dotad, Brian se već razveo od prve supruge Marilyn, jer više nije mogla podnijeti njegovu ovisnost, a on je pao pod utjecaj terapeuta dr. Eugenea Landyja.

"Postizao je neke rezultate, ali je otišao predaleko", napisao je Wilson. "Previše se upleo, a onda sam doznao koliko mi naplaćuje. Suočio sam ga s tim. Bio sam prilično ljut… Udario sam ga, on je uzvratio, i to je bilo to – barem tada."

Iako ga je brzo otpustio, Landy je ponovno pozvao u pomoć, no tada je još više iskorištavao Wilsona, do te mjere da je na njegove "usluge" trošio i do 35 tisuća dolara mjesečno.

"Dr. Landy je bio tiranin koji je kontrolirao jednu osobu – mene", otkrio je Wilson iz čijeg je života Landy nestao nakon što je izgubio licencu.

U vrijeme upoznavanja i vjenčanja s Melindom, s kojom je posvojio petero djece, Wilson je bio u pravnom postupku protiv rođaka i kolege iz Beach Boysa Mikea Lovea zbog tantijema. U međuvremenu, ostao je i bez drugog brata Carla i majke Audree,a i ponovno ujedinjenje s ostatkom sastava nije prošao bez sukoba. Unatoč tome, na pitanje o volji za životom, samo je rekao: "Ja sam Wilson. Možda zato imam volju."

Što mislite o životu Briana Wilsona, pišite nam u komentarima!

