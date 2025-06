Preminuo je Brian Wilson, osnivač Beach Boysa i autor bezvremenskih hitova

Brian Wilson, osnivač i kreativni lider Beach Boysa, preminuo je u 82. godini, ostavivši golem glazbeni i kulturološki utjecaj unatoč životnoj borbi s mentalnim bolestima i osobnim izazovima.

Brian Wilson, legendarni član i kreativni mozak kultnog benda Beach Boys, preminuo je u 82. godini života, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u povijesti popularne glazbe.

Obitelj je vijest o njegovoj smrti podijelila putem Instagrama.

"Slomljena srca objavljujemo da je naš voljeni otac Brian Wilson preminuo. Trenutačno smo bez riječi. Molimo vas da poštujete našu privatnost dok naša obitelj tuguje. Svjesni smo da ovu tugu dijelimo s cijelim svijetom", napisali su.

Wilson je bio glavni kreativni pokretač zvuka Beach Boysa – glazbe koja je nosila kontrastne tonove bezbrižnosti i nostalgije, vješto reflektirajući sanjarsku sliku Kalifornije 60-ih godina. Njegove sofisticirane produkcijske metode u studiju dale su bendu jedinstveni zvuk, podižući jednostavne teme poput surfanja i mladenačke ljubavi na razinu duboko emotivne i često psihodelične umjetnosti.

Posebno se ističe Pet Sounds, album iz 1966. koji je Wilson gotovo u cijelosti napisao i producirao. Djelo se ne smatra samo vrhuncem diskografije Beach Boysa, već ga mnogi glazbeni kritičari svrstavaju među najvažnije i najbolje albume svih vremena.

Inače, Brian Wilson rođen je 1942. godine u Inglewoodu, u južnoj Kaliforniji, a već u najranijem djetinjstvu pokazivao je izniman glazbeni talent. Zahvaljujući apsolutnom sluhu, još kao beba je mogao reproducirati melodije koje bi čuo. Klavir je svladao sam, dok su on i njegova mlađa braća Carl i Dennis odrastali uz zvukove R&B-a, rock'n'rolla, doo-wopa i popa.

Iako je od malih nogu imao oštećenje sluha na jedno uho, navodno nakon napada drugog dječaka, to ga nije spriječilo da zajedno s Carlom osnuje školsku grupu Carl and the Passions. Pridružili su im se Dennis, prijatelj Al Jardine i rođak Mike Love. Njihov otac Murry, s kojim je Brian imao turbulentnu i često tešku vezu – optužio ga je kasnije i za fizičko zlostavljanje – podržavao je njihove glazbene početke.

Prva pjesma koju je Brian napisao za bend, tada već preimenovan u Beach Boys, bila je Surfin', izdana 1961. godine. Uslijedili su brojni hitovi kao što su Surfin’ Safari, Surfer Girl i Surfin’ USA, pri čemu je potonja dosegla treće mjesto na američkim top-ljestvicama i učvrstila njihov status na glazbenoj sceni.

U razdoblju intenzivne kreativnosti, Wilson je počeo eksperimentirati s drogama, uključujući kanabis i LSD, koji je posebno utjecao na njegov stvaralački proces. Pjesmu California Girls napisao je tijekom prvog iskustva s LSD-om, rekavši da mu je taj trenutak pomogao da se "pomiri s time tko je, što može i što ne može".

Nažalost, istodobno su se razvijali i njegovi mentalni problemi, prisutni još od mladih dana. Počeo je imati halucinacije i boravio je u psihijatrijskim ustanovama krajem 1960-ih, a s vremenom se i udaljio od ostatka benda. Kasnije mu je dijagnosticiran schizoafektivni poremećaj uz blaži oblik bipolarnog poremećaja.

"Bilo je trenutaka kada moja mentalna bolest nije bila podnošljiva, ali uz pomoć liječnika i lijekova uspio sam voditi divan, zdrav i produktivan život", priznao je u intervju 2019. godine.

