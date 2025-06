Mladen Grdović tetovirao je lik Isusa, spas od životnih nedaća nalazi u vjeri: ''Od kad mi je brat Paulo umro...''

Foto: In Magazin

Mladen Grdović - 4 Foto: In Magazin

Mladen Grdović otvorio nam je dušu i otkrio planira li se ponovno ženiti. Na ruci je istetovirao lik Isusa i ispričao da spas pronalazi u vjeri. Vjerojatno niste znali da Grdović ima i skriveni talent - savršeno imitira Mišu Kovača. Kako to izgleda, ne propustite u priči našeg Davora Garića za IN magazin.

''Ja sam fenomen prirodni! Nešto sam išao u glazbenu školu, muzičku, moraš biti nadaren za to, triba napisati 300 i nešto pjesama'', rekao nam je Mladen Grdović.

Ova živuća legenda ljetni period otvara novom pjesmom ''Lipa moja'', ali i nagradom za pjevača godine!



''Bolje sada nego kad sam umro. Pa šta će mi spomenik! Mislim da sam ja ovaj spomenik zaslužio. Prije nego što idem, mi Dalmatinci bi rekli, šoto voce'', priča Mladen.

Kome je posvećena pjesma Lipa moja?

''Sad si me malo uhvatio u štimung jer ti mene, Davore, dobro znaš u dušu. Za bivše, ondašnje, sadašnje i buduće'', objasnio je.



Kakva žena Mladena danas može privući? Sada kad je čovjek u najboljim godinama, s iskustvom, zna što želi, što ne želi, kakva žena njega može zainteresirati?

''Nemam pojma! Teško je sada poslije toliko vremena... Neki moji prijatelji se žene po četiri puta, tri puta, dva puta, ja to ne mogu! Meni treba vremena! Ja sam patrijahalno odgojen, Zadranin, ja to ne mogul Meni to treba doći prirodno! Ali u ljubav uvijek imam vjere'', govori Mladen.

Koliko mu je vjera važna u životu?

''Puno! Od kad mi je brat Paulo umro, ostali smo ja i sestra Luiza, nevista Inga, mama i tata svi su umrli, čak su mi umrli i pasići moji i od moje bivše, tako da sam ostao zadnje bez Bele, kad je Bela otišla, moj psić, onda su sve moje emocije otišle, ali moram biti jak!'', otvorio nam je dušu Mladen Grdović.



Otkrio nam je Mladen i tko mu je bio najveći uzor u životu.



''Moj tata meni bio uzor. Moj tata je bio automehaničar prvi, popravljao je Miši Kovaču auto i spasio ga je od života'', otkrio nam je.



Snima se film o Miši Kovaču! Tko će ga glumiti? Tko bi najbolje dočarao lik te legende?

Na ovo pitanje Mladen je krenuo imitirati Mišu Kovača.

''Čuj me, ja sam rekao ovako! Čuj ti mali Grdoviću, ja tebe volim, ali moraš s mojom Ivanom snimiti novu pismu! I ja kažem: ''Mišo, hoćemo!'' Ja i Ivana snimimo dva goluba - hit!'', ispričao je.



''Ja mislim da bi Višnjić trebao glumiti Mišu Kovača'', dodao je.



A kad se bude ekranizirao život Mladena Grdovića, bit će to minimalno trilogija epskih razmjera jer to što je prošao ovaj Zadranin teško bi stalo u jedan film.

Galerija 25 25 25 25 25

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Simona Mijoković i Ante Gotovac postali baka i djed? Evo što je rekla o toj temi!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Dirljive riječi Zdravka Čolića povodom smrti Matije Dedića paraju srce: "Prepoznali smo se..."