Uspjeh mladog glazbenika s Hvara: Pjesmom je očarao Poljake, a spreman je osvojiti i Makedoniju!

Prije nego se otisnuo u glazbene vode, akter naše iduće priče radio je kao stolar. No kako je pjevati počeo već kao dijete, glazba je za Dinu Petrića ipak bila jedini izbor. Sada je na sceni već 10 godina, nastupao je i u Poljskoj, a ovih dana objavio je novu pjesmu. Ima li pjesma autobiografske note, kako supruga gleda na njegov put te još pokoji detalj, podijelio je s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

Nova pjesma Dine Petrića - ''Potrudi se'' nije tek još jedan ljubavni tekst. To je stvarna priča. I to ne bilo čija – nego obiteljska.



''Pjesma je pisana po istinitoj priči. Moja bliža rodbinska veza, to je njena situacija životna. Zapravo, ne sloga u odnosima, neravnoteža ta u odnosima, kad jedna strana daje sve, a druga... Zapravo to sve ruši, je l'? Ne da ne daje ništa, nego još i ruši to sve. Mislim, na žalost, ali imam neke osjećaje da je toga sve više. Pogotovo kod mlađih odnosa, jel?'', govori Dino.

Koliko se treba truditi, najbolje zna i sam. Međutim, ova pjesma nema autobiografsku notu.



''Pa puno. Puno se treba truditi. Mada ti to nekako... Mi muzičari prođemo i gradova i ljudi i svega, tako. Tako da nije stvar da samo mora biti neka moja životna priča pa da ja to napišem. Stvarno mogu me inspirirati i neke druge situacije'', dodao je Dino.

On je u braku s liječnicom dentalne medicine već 2 godine.



''Žena je prošla sa mnom od početaka, početaka svih, tako da je to sve nekako, taj tempo, to je sve išlo usput. Najnormalniji život. Ona to sve shvaća kao moj poziv i moj posao, tako da - ono idem na posao idem na posao, idem na svirku, idem na otok, idem tamo, tako da mislim da je to najnormalnije'', govori.

Ovaj mladi glazbenik, na sceni je sada 10 godina. A u tom periodu izbrojio je, kaže, čak 2000 nastupa. Pjevati je počeo kao dječak, a prije nego što se otisnuo u glazbene vode, radio je kao stolar.

''Ja sam dijete s Hvara, sa sela koji nema uopće doticaja s gradom, s glazbom. Nemaš vezu, nemaš novac. Kako doći do nekog sna, tvojeg dječjeg. I eto, desio se taj show i od tu je zapravo sve krenulo. Odmah su krenuli nastupi. Tako da, ono...'', priča Dino.

Međutim, kako kaže, svaki put je trnovit, no najvažnije je iz toga nešto naučiti.



''Kao dječak, neiskusan dječak misliš da je to sve - da sve to i svaka zasluga. Svaka nagrada, svaki uspjeh ide po zasluzi, po kvaliteti i svemu tome. Međutim, mislim da ima tu puno razno - raznih teorija i da se zapravo za iskusit sreću treba pobrinuti. Da ti neće sama pasti s neba i jednostavno treba izazivat tu sreću'', kaže.



''Malo mi je i žao mada naša generacija pjevača, mislim da dosta smo onako dobri, ali mislim da se izgubilo među glazbenicima taj neki osjećaj i feeling za druženje, za muziciranje zajedno, uopće za stvaranje, za sugestije, za savijete'', zaključio je.

Ipak, ima tu mnogo više sreće i lijepih trenutaka. Glazba ga je tako odvela i do Poljske. Nakon što su Jure Brkljača i on slučajno upoznali jedan bračni par iz Poljske, otvorila su se nova vrata.



''Oni se nakon pola godine javljaju, e riješili smo dvoranu, dvoranu, kako dvoranu čovječe, da da riješili smo dvoranu, mi ćemo to sve napraviti, na vam je samo da se pojavite. I eto mi tako došli u Poljsku. Mislim to je bila mala dvoranica, 300 ljudi. Ali opet karte su prodane, ljudi su uživali, pljeskali za svake pjesme. Mi smo pričali na hrvatskom, da li su nas razumijeli, nemamo pojma''.

Spreman je sada i za Makedoniju, gdje će na jednom festivalu otpjevati pjesmu na makedonskom. A Inozemna karijera? Ne razmišlja previše o tome. Ovdje mu je dovoljno – jer ovdje mu je sve.

''Sad u neko veliko inozemstvo ne iskreno. Nisam baš sa engleskim na ti. Mada meni nije problem pjevati na engleski. Međutim, mislim da i ako stvaram neki uspjeh tu na Balkanu malo konkretniji da će već to za mene bit kao da je cijeli svijet u pitanju'', zaključio je.

A kad ne svira, igra nogomet, druži se s prijateljima, ali uređuje i stan.

''Mogu bih otvoriti firmu, recimo, za keramiku. Nisam znao ovaj, keramiku raditi. Punac sam je radi keramiku, tako da sve sam ga gledao. On je jako precizan i pedantan. Tako da, super je to zapravo. Kad malo bolje promislim, to je super posao. Pogotovo u danasno vrijeme kad je manjak takvih zanata'', rekao je.

Od pjesme do pjesme od pločice do pločice. Dino polako slaže svoj mozaik. Tiho, precizno i s mjerom.

