Što se dogodilo s glumicom koja je uvlačila žene u bizarnu sektu, tjerala ih da poziraju gole i žigosala ih?

Dvije godine nakon što je zbog dobrog vladanja puštena iz zatvora, Allison Mack iz serije "Smallville" se udala.

Osramoćena glumica popularne serije "Smallville" Allison Mack, koja je boravila nekoliko godina u zatvoru zbog trgovine ljudima povezane s opasnim kultom NXIVM, udala se protekli tjedan, dvije godine nakon što je puštena iz zatvora.

Prema pisanju TMZ-a, bivša glumica i muškarac imena Frank navodno su se upoznali u parku za pse nedugo nakon što je izašla iz zatvora, a zaručili su se oko Božića 2024. godine.

Mack je bila tinejdžerska zvijezda koja je od 2001. do 2011. tumačila ulogu novinarke Chloe u seriji "Smallville". Njezina je karijera tada bila u uzlaznoj putanji, no iza kamera Allison je sve više ulazila u krugove samopomoći, koji su je naposljetku doveli do Keitha Ranierea i njegove organizacije NXIVM, čija je žrtva bila i India Riven Oxenberg, kći glumice Catherine Oxenberg i unuka jugoslavenske princeze Jelisavete.

NXIVM se predstavljao kao grupa za osobni razvoj, no kasnije je razotkriveno da je u njezinu središtu postojao tajni podskup DOS – kultni poredak u kojem su žene regrutirane, seksualno zlostavljane i označavane inicijalima vođe. Mack je u istrazi označena kao Raniereova "desna ruka", koja je aktivno sudjelovala u regrutiranju i manipuliranju članicama.

Godine 2018. Mack je uhićena i optužena za reketarenje i zavjeru, a kako bi izbjegla maksimalnu zatvorsku kaznu, priznala je krivnju, izrazila duboko žaljenje i surađivala s vlastima. Na koncu je 2021. osuđena na tri godine zatvora, a iz kaznionice je puštena u srpnju 2023., nešto ranije zbog dobrog vladanja.

Tijekom suđenja Mack je pročitala emotivno pismo isprike žrtvama, u kojem je priznala da je bila uvučena u Raniereov manipulativni svijet, navodeći kako danas žali zbog svega što je učinila i čemu je svjedočila.

Nakon izlaska iz zatvora Mack se povukla iz javnosti i odlučila živjeti mirnim, anonimnim životom u Kaliforniji. Navodno se posvetila obrazovanju i terapijskom radu te pokušava ponovno izgraditi svoj identitet daleko od reflektora. Njezin povratak u glumu zasad nije najavljen, a sama je izjavila da joj je sada prioritet iskupiti se za prošlost i raditi na sebi.

Prije nego je bila uhićena, Mach se udala za kanadsku glumicu Nicki Clyne, koja je također bila u NXIVM-u, no Oxemberg je na sudu svjedočila kako je njihov brak bio lažan kako bi Clyne mogla ostati u SAD-u. Tom braku došao je kraj 2022. godine, kada je Mack služila zatvorsku kaznu.

Više o tom gnusnom zločinu pročitajte OVDJE.

