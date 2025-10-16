Pretraži
Raj za napuštene životinje

Tek joj je 16, a pokazala je humanost i veliko srce: Upoznajte Enu i njezine životinje!

Piše Jelena Prpoš/J.C., Danas @ 20:15 inMagazin
Ena Ojkić - 5 Ena Ojkić - 5 Foto: In Magazin

Slijedi priča o posebnom prijateljstvu — onom između jedne djevojke i njezinih životinja. Iako ima tek 16 godina, Ena je stvorila pravi mali raj za napuštene pse, mačke, konje, magarce i koze. Kako funkcionira ovaj ranč i zašto ova Slavonka može poslužiti kao primjer svojim vršnjacima, ali i odraslima, otkrivaju minute Jelene Prpoš.

